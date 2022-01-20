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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استرتيجيات علاج آلام الأعصاب فى المنزل بدون طبيب

الام الاعصاب
الام الاعصاب

تعد الام الأعصاب من أكثر المشكلات الصحية التى يتعرض لها عدد كبير من الأشخاص بصور مختلفة فمنهم من يعانى من الم العصب الخامس والاخر العصب السابع والعصب البصري وغيرها الكثير.

تساعد بعض التغييرات فى نظام الحياة على علاج الام الأعصاب بشكل فعال وذلك وفقا لما جاء فى

نعرض لكم فيما يلي أهم طرق علاج الام الأعصاب وفقا لما جاء في موقع “webmd”.

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استراتيجيات لتخفيف آلام الأعصاب
بالإضافة إلى تخفيف الألم ، يمكن أن تساعد العديد من علاجات الرعاية الذاتية والعلاجات المنزلية في منع المشكلات الأكثر خطورة وحماية الصحة العامة وقد تؤدي بعض هذه الاستراتيجيات إلى تحفيز مسكنات الألم الطبيعية في الجسم ، والتي لها فائدة إضافية تتمثل في جعلك تشعر بالراحة.


متابعة مرض السكري

 إذا كنت مصابًا بداء السكري ، اجعل بسكر الدم تحت السيطرة وتعد المستويات الطبيعية للسكر في الدم أفضل علاج ممكن لألم الأعصاب السكري.

تحمل الألم وامشي على قدمك

تُطلق التمرينات مسكنات الألم الطبيعية التي تسمى الإندورفين. تعمل التمارين أيضًا على تعزيز تدفق الدم إلى الأعصاب في الساقين والقدمين.

 يعتقد الباحثون أن التمارين المنتظمة قد تخلق توسعًا طويل الأمد في الأوعية الدموية في القدمين ، مما يغذي الأعصاب التالفة وتعود إلى الصحة، ابدأ بالمشي يوميًا وزد السرعة والمسافة تدريجيًا.

دلل قدميك

 إذا تأثرت القدمين بـ ألم الأعصاب ، فقد حان الوقت للتركيز على العناية الجيدة بالقدم لذا قلل من المخاطر عن طريق فحص قدميك يوميًا ، وارتداء أحذية مريحة ، واستشارة طبيب أقدام بانتظام ولا يوجد جرح أو إصابة في قدمك طفيفة جدًا بحيث لا يمكن استشارة الطبيب.

الحمام الدافئ

 قد يكون الحمام الدافئ أسهل وأقل تكلفة علاج منزلي لألم الأعصاب ويزيد الماء الدافئ مؤقتًا من تدفق الدم إلى الساقين ويمكن أن يساعد في تخفيف التوتر وتجنب الحروق بقياس درجة حرارة الماء بذراعك قبل التدخل.

تخطي ساعة التخفيضات

 يُعد الإفراط في تناول الكحوليات سامًا للأعصاب ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم آلام الأعصاب ولا يوجد رقم سحري لعدد المشروبات الكحولية التي يمكنك تناولها وما زلت تتجنب آلام الأعصاب ، لكن بعض الخبراء ينصحون بأربعة مشروبات أو أقل في الأسبوع.

النوم

مكن أن يزداد ألم الأعصاب سوءًا في الليل ، مما يؤدي إلى اضطراب النوم ويزيد من صعوبة التأقلم مع الألم لذا قلل من تناول الكافيين في فترة ما بعد الظهيرة ، وحافظ على وقت نوم ثابت يتيح ثماني ساعات من النوم ، واحتفظ بغرفة النوم للنوم وممارسة الجنس.


احرقها

كريم الكابسيسين ، المصنوع من الفلفل الحار ، يسبب إحساسًا غير مريح بالحرق عند استخدامه في البداية ويجد بعض الأفراد أن الإحساس بالحرقان لا يطاق خاصةً عندما يعانون بالفعل من حالة مؤلمة. 

لكن أولئك الذين يلتزمون به لأسابيع غالبًا ما يشيرون إلى تحسن في آلام الأعصاب (وحرق أقل بمرور الوقت).

سكن الالم

يتوفر الليدوكائين المخدر في شكل هلام أو مرهم أو لاصقات - بوصفة طبية ومستحضرات لا تستلزم وصفة طبية والراحة التى يفورها الليدوكائين من الام الاعصاب مرضية ، على الرغم من أنها مؤقتة.

دهان زيوت 

أظهرت بعض الدراسات أن استخدام الزيوت النباتية مثل زيت إبرة الراعي يمكن أن يقلل من آلام الألم العصبي التالي للهربس، و ثبت أن الزيوت الأخرى ، مثل زيت اللافندر ، تساعد على استرخاء الناس ، مما قد يساعد أيضًا في التخلص من الام الأعصاب.

التأمل

تساعد تقنيات مثل التخيل الموجه والتأمل والارتجاع البيولوجي والتنويم المغناطيسي بعض الأشخاص الذين يعانون من آلام الأعصاب على العيش بشكل أفضل ويكون العثور على المحترف المناسب بسعر معقول أمرًا صعبًا وقم بأداء واجبك واطلب إحالة من طبيبك أو من شخص تثق بنصيحته.

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