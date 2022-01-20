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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد الفلفل الأخضر البارد للبشرة.. أبرزها مكافحة علامات الشيخوخة

فوائد الفلفل الأخضر
فوائد الفلفل الأخضر البارد للبشرة

لم تقتصر فوائد الفلفل الأخضر البارد على الصحة و تقوية المناعة فقط، ولكنه أيضا مفيد للغاية لحل مشاكل البشرة التي تؤرق الكثير من الفتيات و السيدات.

يعتبر الفلفل الأخضر من الأكلات التي ينصح بها تناولها بأستمرار نظرا لإحتوائه على المركبات و الفيتامينات التي تجعل البشرة نضارة و خالية من أي عيوب و مشاكل في الكثير من الأحيان، وذلك وفقا لما نشره موقع stylecraze.

أبرز فوائد الفلفل الأخضر البارد للبشرة

-الخصائص المضادة للأكسدة للفلفل الأخضر تجعله فعالاً للغاية ضد الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة، يمكن لفيتامينات مضادات الأكسدة المختلفة ، وخاصة فيتامين C ، الموجودة في هذا النوع من الفلفل أن تسهل تكوين الكولاجين في بشرتنا من أجل الحفاظ عليها متماسكة وصحية وكذلك إنشاء حاجز لمزيد من الضرر.

- الاستهلاك المنتظم لعصير الفلفل الأخضر مفيد للغاية في مكافحة جميع علامات الشيخوخة والحفاظ على صحة بشرتنا إلى الأبد.

-محتوى المغذيات النباتية في الفلفل الأخضر فعال جدا في علاج الطفح الجلدي والعيوب وحب الشباب والتهابات الجلد الأخرى.

- يمكن علاج بعض أنواع العدوى مثل قدم الرياضي ، والهربس النطاقي ، وما إلى ذلك بالفلفل الأخضر نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات..

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