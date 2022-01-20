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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة

بايدن
بايدن

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تهديدات لروسيا بفرض عقوبات "غير مسبوقة" في حال شنت "هجوما" على أوكرانيا، محذرا موسكو من "كارثة" في حال التصعيد.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي له يوم الأربعاء، إن "هذه ستكون كارثة لروسيا إذا مضت في غزو أوكرانيا"، وأن "الروس سيدفعون ثمنا باهظا" في حال التصعيد.

وردا على سؤال لماذا يعتقد هو أن التهديد بالعقوبات الجديدة سيؤثر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بايدن: "لأنه لم ير من قبل مثل هذه العقوبات التي وعدت بفرضها في حال قيامه بهذه الخطوة".

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وأضاف بايدن أنه على قناعة بأن بوتين "لا يريد حربا واسعة النطاق".

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالتحضير للهجوم على أوكرانيا، ولفتت إلى أن الغرب يستغل هذا الوضع لتبرير زيادة الحضور العسكري للناتو على تخوم روسيا.
 

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