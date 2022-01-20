عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على السودان

صدى البلد

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعد الفوز علي السودان بهدف وحيد،  فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب أحمدو أهيدجو فى الجولة الـ3 والأخيرة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وجاء هدف منتخب مصر فى الدقيقة 35 عن طريق محمد عبدالمنعم من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية.

وجاءت ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز منتخب مصر كالاتى :

1- نيجيريا 9 نقاط .

2- مصر 6 نقاط .

3- غينيا بيساو نقطة وحيدة .

4- السودان نقطة وحيدة 

وعلق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على تأهل الفراعنة لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال كيروش في تصريحات إعلامية بعد اللقاء:"كأس الأمم الأفريقية بدأت الآن، حيث كل شيء للفائز ولا شيء للخاسر، نريد أن نفوز بخماسية في المباراة المقبلة".

وتنتظر مصر بطل المجموعة الخامسة التي تضم الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون، من أجل خوض تحدي ثمن النهائي والعبور إلى دور الثمانية.

وأضاف كيروش :"الآن العمل الحقيقي بدأ، كان من المفترض أن نسجل خمسة أهداف في مرمى السودان، لقد لعبوا بنفس الطريقة طوال المباراة، كرات طولية وهجمات مرتدة فقط".

مصر منتخب مصر السودان الجزائر كأس الأمم الافريقية

ترشيحاتنا

الخطيب يتدخل لاستخراج تأشيرة أكرم توفيق إلى ألمانيا بسبب مخاوف كورونا

أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على السودان

تطير بمفردها حول العالم.. فتاة تقترب من تحطيم رقم قياسي

ترامب يخسر معركة قضائية جديدة بشأن اقتحام مبنى الكونجرس

السعودية تطالب المجتمع الدولي بمعاقبة الحوثيين

عصور ما قبل التاريخ.. اكتشاف أنقاض منازل من العصر الحجري في الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

توجيه من السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

توقعات بسقوط ثلوج.. تحذير عاجل من طقس الخميس والجمعة| الشتاء الأصعب

مسجل خطر.. القبض على المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ

15 يومًا .. الأرصاد : على الجميع توخي الحذر.. البرد شديد |فيديو

بسبب كورونا.. إعلام القاهرة تستكمل امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين

كارفور: أحد العملاء خالف اللوائح التنظيمية داخل فرع المعادي وتقدمنا بشكوى ضده

الجراحة صعبة والموقف خطير.. تفاصيل مرض أشرف قاسم نجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

عيد ميلاد أنغام الـ50.. قصة زيجاتها الأربعة وسبب طلاقها من أحمد عز

فيديو

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

خلعوا الحذاء.. نجوم أثاروا الجدل على السجادة الحمراء

ياشيخة اتقي الله.. مبروك عطية في رسالة نارية لإحدى الحموات

إجراءات مشددة.. عقوبات رادعة لمواجهة أوميكرون في مصر

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ