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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين: حديثي عن عقد كيروش فهم بشكل خاطئ.. وصلاح مطالب بالهدوء

صدى البلد

تحدث عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، عن آخر تطورات منتخب مصر خلال منافسات أمم أفريقيا بالكاميرون.

وقال حسين خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "ندعم كيروش والجهاز حتى لو المستوى لم يصل للشكل المطلوب، والروح التي ظهرت عند اللاعبين وإصرارهم على الفوز مطلوبة، وهذا شيء جيد".

وتابع: "كانت هناك عصبية من اللاعبين بعد الخسارة من نيجيريا، ولكن عندما يهدأون المستوى يكون أفضل".

وأضاف: "محمد صلاح مطالب بالهدوء أكثر من ذلك مثلما يكون هادئًا مع ليفربول، وسيكون أفضل، لأن عليه ضغط كبير وهو ليس تحت الاختبار هو من أفضل 3 لاعبين في العالم".

وأكمل: "حديثي عن عقد كيروش فهم بشكل خاطئ، نحن كنا نريد تهدئة الرأي العام فقط وأن المدير الفني لن يرحل، وفي الأساس لا مشكلة في عرض قيمة العقود في العالم، الجميع يفعلون ذلك ولابد أن نكون محترفين أكثر".

وتشهد الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة "مجموعة المفاجآت" لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون حاليا وحتى السادس من فبراير المقبل، مواجهتين من العيار الثقيل بين منتخبي الجزائر وكوت ديفوار ومنتخبي غينيا الإستوائية وكوت ديفوار لحجز بطاقة التأهل للدور الـ 16 من البطولة.

ويخوض منتخب "محاربو الصحراء" الجزائري حامل اللقب مباراة مصيرية أمام منتخب كوت ديفوار متصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ، ولا بديل أمامه سوى الفوز لمواصلة مشوار حملة الدفاع عن اللقب لأن أي تعثر سواء بالتعادل أو الخسارة يعني الخروج مبكرا من منافسات أمم إفريقيا.

وفي حال فوز الجزائر الذي يتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، فإنها ستتأهل إلى دور الـ 16 بصرف النظر عن نتيجة مباراة منتخبي غينيا الاستوائية، صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط،ومنتخب سيراليون، الذي يحتل الترتيب الثالث حاليا بنقطتين بنفس الجولة التي ستقام في التوقيت نفسه.

ويخوض "محاربو الصحراء" هذه المباراة بشعار واحد ووحيد هو الفوز، لضمان ثلاث نقط ستساعدهم على المرور للدور المقبل.. علما بأن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهلان إلى دور الـ16 مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وكان منتخب غينيا الإستوائية قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل وفاز في الجولة السابقة من دور المجموعات على حامل اللقب المنتخب الجزائري وأبرز المرشحين للفوز بالبطولة الحالية بهدف نظيف.

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