أخبار الفن.. راديو إنرجي يلغي حلقة تميم يونس بسبب التحرش.. أحدث ظهور لـ "أليك بالدوين" بعد قضية القتل في فيلم "راست"

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

هاجم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، “راديو إنرجى” بعد الإعلان عن استضافة المخرج والمطرب تميم يونس مع المذيع مروان يونس بعد إصداره أغنية “تراك الموسم”.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا، منشورات تطالب بـ إلغاء الحلقة على هامش اتهام تميم يونس بالتحرش بالقاصرات والاغتصاب الزوجى يونيو الماضى.

وأعلنت الصفحة الرسمية لراديو إنرجى، عن إلغاء حلقة تميم يونس مع المذيع مروان يونس.

وكتبت الصفحة الرسمية لراديو إنرجى: "إلغاء حلقة تميم يونس فى برنامج “بجد فى الراديو" مع مروان يونس اليوم الخميس 20 يناير والتى كان مقررا لها الساعة 4 مساءا".

ولاقى إلغاء الحفل، تفاعل كبيرا وردود أفعال ايجابية من رواد السوشيال ميديا المطالبين بإلغاء الحلقة.

سلّم الممثل الأميركي أليك بالدوين الجمعة الماضية، هاتفه المحمول للشرطة في إطار التحقيق بمقتل إحدى أعضاء فريق العمل في موقع تصوير فيلم "راست" بمسدس كان في يد النجم لدى وقوع الحادث.

وشوهد أليك بالدوين لأول مرة فى نزهة فردية بعد تسليم هاتفه المحمول إلى رجال الشرطة الذين يحققون فى قضية مقتل إحدى أعضاء فريق العمل في موقع تصوير فيلم "راست".

كان تسليم هاتف أليك بالدوين مسببا لأزمة كبرى خلال الأيام الماضية، وأصدر المحققون مذكرة قضائية تسمح لهم بمصادرته في الوقت الذي يركز فيه التحقيق على معرفة كيفية وصول الذخيرة الحية إلى موقع التصوير، وهو أمر محظور كليا.

تشهد الفترة المقبلة عرض عدد من الأفلام بدور العرض السينمائية، والتى تنافس على موسم منتصف عام 2022 حيث يستعد حاليا صناع الأفلام للترويج لأعمال من خلال طرح البرومو الدعائي تمهيدا للعرض فى السينما.

ونرصد فى السطور التالية تفاصيل أبرز الأفلام المنتظر عرضها..

العنكبوت

يطرح فيلم العنكبوت بطولة النجم “أحمد السقا” ضمن أفلام أجازة منتصف عام 2022.

فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

يذكر أن فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.

يطرح اليوم الفنان تامر عاشور ألبومه الغنائى الجديد “تيجى نتراهن” فى تمام السابعة مساءا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وطلّ الفنان تامر عاشور، على جمهوره في بث مباشر له عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" و"إنستجرام" للكشف تفاصيل ألبومه الغنائي "تيجي نتراهن" .

وقال تامر عاشور من خلال البث المباشر: "أن ألبوم تيجى نتراهن يضم 11 أغنية من بينهم الدراما والرومانسي ".

وأضاف تامر عاشور :"يتم طرح 4 كليبات مرة واحدة فى السادسة مساء الخميس المقبل ".