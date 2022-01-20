لحظة سرقة خردة .. تفاصيل فيديو تكبيل شخص والاعتداء عليه بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب"، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بتكبيل شخص، ومواجهته بواقعة سرقة بمحافظة الغربية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" بين أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، يظهر خلاله أحد الأشخاص مكبلا بالأحبال وبه إصابات بالوجه، ويقوم بعض الأهالي بمواجهته بواقعة سرقة.

وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المذكور، وتبين أنه عامل خرده مقيم بذات القرية، وباستدعائه تبين إصابته بكدمات بالوجه، وبسؤاله اتهم 3 أشخاص مقيمين بذات القرية، بالإمساك به وتوثيقه بالحبال والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك حال شروعه في سرقة بعض الخردة من مخزن أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة للأسباب المنوه عنها، وأفاد أحدهم "صاحب المخزن"، بعدم تحرير محضر بالواقعة، لتدخل الأهالي للصلح والتراضي بينهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.