عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحظة سرقة خردة .. تفاصيل فيديو تكبيل شخص والاعتداء عليه بالغربية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب"، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بتكبيل شخص، ومواجهته بواقعة سرقة بمحافظة الغربية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" بين أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، يظهر خلاله أحد الأشخاص مكبلا بالأحبال وبه إصابات بالوجه، ويقوم بعض الأهالي بمواجهته بواقعة سرقة.

وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المذكور، وتبين أنه عامل خرده مقيم بذات القرية، وباستدعائه تبين إصابته بكدمات بالوجه، وبسؤاله اتهم 3 أشخاص مقيمين بذات القرية، بالإمساك به وتوثيقه بالحبال والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك حال شروعه في سرقة بعض الخردة من مخزن أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة للأسباب المنوه عنها، وأفاد أحدهم "صاحب المخزن"، بعدم تحرير محضر بالواقعة، لتدخل الأهالي للصلح والتراضي بينهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وزارة الداخلية الأجهزة الامنية واتس اب مقطع فيديو تداول مقطع فيديو

ترشيحاتنا

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

الصحة تحسم الجدل حول علاقة لقاح كورونا وخصوبة المرأة

خلافات على الميراث.. تفاصيل استغاثة سيدة من شقيقها وشقيقتها

إنتاج لقاحات كورونا.. عبدالغفار يبحث مع السفير الدنماركي سبل التعاون في القطاع الصحي

لحظة سرقة خردة .. تفاصيل فيديو تكبيل شخص والاعتداء عليه بالغربية

ذكرى ميلاد المنشاوي.. أهم 10 محطات في مسيرة مقرئ الجمهورية العربية المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية في الجيزة

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

الحرارة تصل للصفر.. "الأرصاد": الطقس غدا شديد البرودة

عقوبات جديدة .. قرارات عاجلة من رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والإسماعيلي

ليه الناس كلها عندها برد؟.. تفاصيل وأرقام مفزعة تجيب على السؤال

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"صندوق الدنيا".. تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمها غدا

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

فيديو

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

موقف مضحك.. يحيى الفخراني يتصدر التريند بسبب "فأر" !

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ