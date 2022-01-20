دولة عربية تعلن قرارات عاجلة بسبب زيادة إصابات كورونا

خاطب الوزير الأول الجزائري ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أعضاء الحكومة، بتأجيل كل زيارات العمل والتفقد التي يعتزمون القيام بها إلى ولايات الوطن وذلك نظرا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد، وكذا الإرتفاع المحسوس في عدد الإصابات بكورونا.

وبحسب صحيفة النهار الجزائرية فقد طلب الوزير أيضا بتأجيل برمجة كل الملتقيات والأيام الدراسية مع الحرص على منع كل أنواع التجمعات على مستولى الإدارات المركزية والمحلية، كإجراء وقائي وإحترازي يبنغي احترامه.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية ، اليوم الخميس، أعلنت تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 231907 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6454، بعد تسجيل 10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتماثل 656 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 156859. فيما يتواجد 49 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.