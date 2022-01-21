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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعالج التهاب المفاصل .. فوائد البطاطس

البطاطس
البطاطس

 البطاطس من الأكلات التي لانستغني عنها  أساسًا من الكربوهيدرات وتحتوي على القليل جدًا من البروتين. 

يحتوي محتوى الفيتامينات على فيتامين C و B المركب ، مما يساعد أيضًا في الامتصاص السليم للكربوهيدرات.

 

 البطاطس جيدة للهضم

نظرًا لأن البطاطس تحتوي في الغالب على الكربوهيدرات ، فهي سهلة الهضم وتسهل أيضًا عملية الهضم. هذه الخاصية تجعلها نظامًا غذائيًا جيدًا للأطفال الرضع أو لأولئك الذين لا يستطيعون هضم الطعام الصعب ، لكنهم يحتاجون إلى الطاقة. ومع ذلك ، فإن تناول الكثير منها على أساس منتظم قد يسبب الحموضة بمرور الوقت.

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فوائد البطاطس للعناية بالبشرة

تحتوي البطاطس أيضًا على كمية كبيرة من الألياف أو الخشنة ، والتي توجد في البطاطس النيئة والبطاطا الباردة أكثر من البطاطس المسلوقة أو الساخنة. هذا يحفز الحركة التمعجية ويزيد من إفراز العصارات المعدية ، مما يسهل عملية الهضم ويمنع حالات مثل الإمساك ويحمي الجسم من الأمراض الخطيرة مثل سرطان القولون والمستقيم. ترتبط الألياف أيضًا بإخراج الكوليسترول من الشرايين والأوعية الدموية ، وبالتالي تحسين صحة القلب.

فيتامين C و B المركب ، وكذلك المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك ، مفيدة للبشرة. بصرف النظر عن ذلك ، فإن اللب الذي يتم الحصول عليه من البطاطا النيئة المسحوقة والممزوج بالعسل يمكن أن يعمل بشكل جيد في كمادات الجلد والوجه. هذا يساعد حتى في علاج البثور

 

 البطاطس للالتهابات المفاصل

البطاطس فعالة جدا في الحد من الالتهابات ، الداخلية والخارجية. نظرًا لكونها ناعمة وسهلة الهضم وتحتوي على الكثير من فيتامين C (أحد مضادات الأكسدة الجيدة جدًا التي تعمل على إصلاح تآكل الأنسجة) والبوتاسيوم وفيتامين B6 ، فإنها يمكن أن تخفف أي التهاب في الأمعاء والجهاز الهضمي.

إنها عنصر غذائي جيد جدًا لمن يعانون من تقرحات الفم أيضًا. لذلك ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل والنقرس استخدام فوائد البطاطس لتأثيرها المضاد للالتهابات ، ولكن مرة أخرى ، حيث يمكن أن تزيد البطاطس من زيادة الوزن ، مما يؤدي إلى تفاقم هذه الحالات ، وعادة ما يتم تناولها مع اللحوم والأطعمة الغنية الأخرى التي تزيد من سوء النقرس. ، يجب تحقيق توازن دقيق.

 البطاطس تشفي من السرطان


تحتوي أنواع معينة من البطاطس ، وخاصة الحمراء والخمرية ، على مستويات عالية من مضادات الأكسدة الفلافونويدية وفيتامين أ ، مثل الزياكسانثين والكاروتين ، ويمكن أن تحميك من العديد من أنواع السرطان. 

تحتوي البطاطس على مركب يسمى كيرسيتين ، والذي ثبت أن له خصائص مضادة للسرطان ومضادة للأورام. أخيرًا ، يحتوي كلاهما على مستويات عالية من فيتامين (أ) و (ج) على خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تحمي جسمك من الآثار المدمرة للسرطان.

البطاطس فوائد البطاطس بطاطس البطاطس تحتوي بطاطس مسلوقة

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