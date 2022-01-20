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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المستشار خالد المحجوب يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ70

صدى البلد

هنأ المستشار خالد المحجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة،اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود وعاملين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ٧٠، متمنياً دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية الاستقرار والأمان والخير والسلام.

ووجه المحجوب التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره، مضيفا أن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام هي ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم حيث أننا نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه ضد أهل الشر أو أي معتد غاشم يريد النيل منه ومقدساته.

وقال المحجوب نتمنى لكم ولجميع رجال الشرطة البواسل كل التوفيق والتقدم والازدهار، وأن يثبت الله أقدامكم وينعم على شعبنا العظيم فى ظل حمايتكم بالأمن والاستقرار، إنه نعم المولى ونعم النصير.

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