محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الأوقاف قبل افتتاح مسجد الأنصاري.. صور

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك قبل التوجه إلى قرية طويلة نشرت التابعة لمركز قلين؛ لافتتاح مسجد الأنصاري.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

يقع مسجد الأنصاري على مساحة 1595.6 متراً، بتكلفة 8 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف، وتم فرشه على نفقة الوزارة، والمساهمة ببعض المبالغ المالية.

يحضر الافتتاح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى وكيل المديرية، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وتبدأ شعائر صلاة وخطبة الجمعة، اليوم بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ قطب الطويل، وخطيب الجمعة هو الدكتور أيمن أبو علي عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة.

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