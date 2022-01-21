لجنة الأوقاف تعاين آثار حريق مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط

قال الشيخ عاصم قبيصي مدير أوقاف أسيوط، إن لجنة من وزارة الأوقاف عاينت مسجد علم الدين الرباط بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، والذى تعرض لحريق أسفر عن احتراق محتوياته دون وقوع إصابات.



وأوضح مدير أوقاف أسيوط، أن اللجنة تضم الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عبد الرءوف مدير عام الشئون القانونية والشيخ أحمد عبد المنعم مدير الإدارة العامة للحوكمة، والمهندس مجدي أبو عيد مدير الإدارة الهندسية بديوان عام الوزارة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شكّل لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، لبحث أسباب حريق مسجد علم الدين الرباط بمنفلوط بمحافظة أسيوط، ووجه بسرعة إعادة تأهيله وفق ما يقرره التقرير الهندسي، على أن تنتهي اللجنة من تقريرها المبدئي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

كانت مديرية أمن أسيوط تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق هائل بمسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث قوات الحماية المدنية والاطفاء والإسعاف وقوات الأمن، وجاري محاولة السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية والاطفاء.

وتبين من المعاينة الأولية والفحص، أن الحريق اندلع داخل المسجد والتهمت النيران معظم الأسقف من الداخل المكون من الأخشاب، وتم إخماد الحريق، دون وقوع إصابات، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي.