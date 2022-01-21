الكويت.. منطقة تسجل درجة حرارة 3 تحت الصفر

أعلنت إدارة الارصاد الجوية الكويتية، أن درجة الحرارة المحسوسة الصغرى بلغت في منطقة جال اللياح 3 درجات مئوية تحت الصفر، بينما سجلت مناطق السالمي ومطربة ومزرعة الأبرق درجة حرارة 2 تحت الصفر، في حين بلغت درجة الحرارة في منطقة العبدلي 1 درجة مئوية تحت الصفر.

وكانت توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يكون طقس اليوم بارد مع انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وتتحسن تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 15 - 55 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة، خلال ساعات النهار.

كما توقعت أن يسود طقس شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 - 42 كم/ساعة، مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية، خلال ساعات الليل.

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة 13 درجة مئوية في مطار الكويت الدولي.