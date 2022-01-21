أخصائية جلدية تقدم الحل الأمثل للقضاء على مشاكل فروة الرأس لدى الأطفال

تحدثت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، عن مشاكل فروة الرأس الأطفال، موضحة: هيشان الشعر وتساقطه من أهم مشاكل الأطفال.



واسترسلت يارا زغلول خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"،:" نتيجة تلك المشاكل قمنا بإنتاج منتجات "هيرا كاريزما" للقضاء على مشاكل الشعر لدى الأطفال، متابعة: وفرنا كورس علاجي يعالج كافة مشاكل فروة الرأس.



وشددت على أن منتجات هيرا كاريزما أمنة 100% ومصرح من قبل وزارة الصحة.





وفي تصريحات سابقة: نصحت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، الأمهات بعد القرب من فورة شعر أبنائها في أول 8 شهور من العُمر، نظراً لتجدد الجلد، وعدم انتظام المادة الزيتية في الفروة.

وأضافت: "لو حطينا كريمات أو زيوت أو سيرام على فروة رأس الطفل، فإن الطفل يواجه العديد من المشاكل منها وجود القشرة والالتهابات بالجلد".

وتابعت أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، أن يجب تأسيس فروة شعر الطفل بداية من سن 12 شهراً، حتى يكون الجلد تجدد وانتظمت المادة الدهنية التي تفرزها فروة الرأس.



