عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة صادمة للرجال : التدخين يعرض أحفادك "البنات" لهذا المرض

التدخين
التدخين

توصلت دراسة إلى أن الرجال الذين يدخنون قبل سن البلوغ أكثر عرضة لإنجاب أحفاد بنات مصابات بـالسمنة.

ربط باحثون من جامعة بريستول سابقًا الآباء الذين بدأوا التدخين في سن مبكرة بإنجاب أطفال يعانون من زيادة الوزن.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اعتقد الباحثون أنهم وجدوا أول علامة على أن الآثار السلبية لاستخدام السجائر يمكن أن تمتد عبر أربعة أجيال.

الصحة تحسم الجدل: السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين

أمراض قاتلة.. أضرار التدخين الإلكتروني على القلب والأسنان والرئة

راجع الخبراء سجلات البيانات من 14000 امرأة حامل سجلوا في دراسة أطفال التسعينيات ، والتي تم إعدادها لمراقبة صحة أطفالهن وأحفادهم عن كثب.

تم تصنيفها في سجلات حول ما إذا كان أجدادهم أو أجداد أجدادهم قد بدأوا التدخين قبل سن 13 أو في سن المراهقة.

كشف الأكاديميون عن وجود علاقة مع زيادة الدهون في الجسم في الحفيدات وبنات الأحفاد، ولكن ليس في نظرائهن من الذكور.

وأفادت الدراسة، أن الفتيات اللواتي دخن والد جدهن عندما كان طفلاً كان يحملن في المتوسط ​​11.8 رطلاً (5.35 كجم) دهون أكثر عندما بلغن 17 عامًا مما لو التقط أقاربهن هذه العادة في وقت لاحق في سن المراهقة، كانوا 13.4 رطلاً (6.1 كجم) أثقل عندما كانوا 24 في المتوسط.

وإذا كان أجدادهم من الأب مدخنين منذ سن مبكرة، فإن الزيادة كانت 7.8 أرطال (3.54 كجم) و 12.1 رطل (5.49 كجم) على التوالي.  

ووجدوا أن العلاقة كانت خاصة بالجنس واقترحوا أن يكون سببها التدخين يغير الحمض النووي في الأجيال الأكبر سنا ، والتي يمكن أن يرثها أحفادهم بعد ذلك.

واقترح بحث سابق أجرته جامعة بيرغن بالنرويج أن التدخين بانتظام قبل بلوغ 15 عامًا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض وظائف الرئة لدى الأطفال والأحفاد - مما يشير إلى وجود صلة مماثلة للتدخين الذي له تأثير على الجينات في وقت لاحق عبر الأجيال.

 

التدخين السجائر زيادة الدهون زيادة الوزن السمنة

موضوعات متعلقة

دراسة تكشف مفعول معدن بجهاز المناعة في محاربة السرطان

بعد إنتشار مج البقرة .. تعرف على مخاطر الشرب في أواني صلصال حراري

استشاري: الدباسة الذكية الحل الأمثل للتخلص من السمنة

جمال شعبان يحذر من مخاطر قاتلة لتناول المشروبات الغازية

ترشيحاتنا

المفتى يكشف أسس اختيار الزوج أو الزوجة لتكوين أسرة مستقرة.. فيديو

كاف يختار محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في دور المجموعات بأمم إفريقيا

المفتي: أنصح بالاكتفاء بطلقة واحدة إذا ما استحالت العشرة

جمال مبارك وعمرو موسى يشاركان في عزاء نجل عبد المنعم سعيد.. صور

صندوق النقد الدولي: رفع أسعار الفائدة الأمريكية ينعش البلدان ذات الديون المرتفعة بالدولار

دراسة صادمة للرجال : التدخين يعرض أحفادك "البنات" لهذا المرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

عبداللاه: أبلغت صفوت الشريف بنية "لجنة السياسات" تزوير انتخابات 2010

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

تعرف على مواعيد انتهاء الطقس البارد.. وبداية فصل الربيع

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

وزير التعليم: لا صحة لـ منع التابلت في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

عودة نجمة شهيرة من الموت بعد إصابتها بسرطان الأمعاء| فيديو

إنهاء حياة بطلة العالم لكرة السرعة.. مسجل خطر يقتل روان الحسيني لأجل 50 جنيهًا

تحضيرات حفل إليسا في التجمع الخامس.. صور

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ