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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد .. تفاصيل اعتداء طبيب على طليقته وطفليهما بسوهاج

نقل مصابين
نقل مصابين

اعتدى طبيب مخ وأعصاب على طليقته إحدى الطبيبات بالمعامل التحليلية، وعلى طفليهما، بواسطة سكينتين، بناحية زاوية ابو الفضل بمنطقة الشهيد بمحافظة سوهاج، إثر مروره بأزمة نفسية، عقب نشوب خلافات عائلية بينه وبين طليقته.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بناحية زاوية ابو الفضل بمنطقة الشهيد، باعتداء طبيب مخ وأعصاب، على طليقته طبيبة تحاليل، بمقر عملها بأحد المعامل الطبية.

طبيب يعتدي على طليقته وطفليهما بمعمل تحاليل في سوهاج

وبالانتقال والفحص تبين وصول كل من “أمل ج. ع. ا - 29 عامًا - طبيبة تحاليل - مصابة بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 5سم، ونجلها محمد. و. م - 8 سنوات - جثة هامدة، ومازن. م. ر - 32 عامًا - أخصائي تحاليل  مصاب بجرح قطعي بالرقبه من الخلف 10سم”.

وبسؤال الأولى والأخير تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو “وليد. م - طبيب مخ وأعصاب”، إثر اعتداءه على طليقته داخل معمل التحاليل الخاص بها، وانهال عليها ضربًا باستخدام سلاح أبيض.

وقال أحد شهود العيان أن الأهالي تحفظوا على المتهم داخل المعمل حتى وصول رجال الشرطة البسلاء، وأكد لهم المتهم أنه ينتقم لنجلته البالغة من العمر خمسة سنوات، حيث يتهم طليقته بخطفها والاعتداء عليها قبل عدة أيام.

سوهاج طبيب ابو الفضل قتل

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طبيب يعتدي على طليقته وطفليهما بمعمل تحاليل في سوهاج

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