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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. المفتي:عقد الزواج ميثاق غليظ.. ويجب عند الطلاق جعل العلاقة حضارية..عبداللاه: مبارك انطوى على نفسه بعد وفاة حفيده.. ورفض فكرة توريث الحكم

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

المفتى يكشف أسس اختيار الزوج أو الزوجة لتكوين أسرة مستقرة.. فيديو
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الميثاق الغليظ للزواج يقتضي الامتزاج بين الطرفين وأن يحفظ كل من الزوجين سر الآخر وأن يكون ساترًا لعيوبه كما يكون ساتراً لعورته.
 

إبراهيم عيسى: المهرجانات فن جديد صنعه المصريون.. ولا بد أن نفرح بوصوله إلى العالمية
قال الاعلامي ابراهيم عيسى، إن أغاني المهرجانات فن شعبي مدني وصياغة مصرية عجيبة وعظيمة وفن جديد صنعه المصريون، قائلا: "أغاني المهرجانات هي أغاني الاحياء الشعبية والحواري والشوارع المصرية حين تغني، وزي ما في فن طالع من الريف والصعيد؛ بقى في فن شعبي طالع من المدن".
 

بداية فبراير.. "الأرصاد" تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والأمطار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المعروف أن شهر يناير أكثر الشهور برودة في العام، لافتا إلى أن هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة لمدة تصل لـ ١٥ يوم علي أن تنتهي الأسبوع المقبل.

أشرف زكي: مواقع بير السلم وارء أخبار تدهور حالة عادل إمام
رصد الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، فقرة للحديث عن الشائعات التي تطالب العديد من نجوم الفن وفي مقدمتها ما يتردد من شائعات بشأن تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام.
 


جمال شعبان يحذر من خطورة الطقس البارد علي القلب
نصح الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، المواطنين من التعرض للطقس البارد، مشددًا على ضرورة التدفئة وارتداء ملابس ثقيلة.
 

علام: عقد الزواج ميثاق غليظ.. ويجب عند الطلاق جعل العلاقة حضارية |فيديو
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن عقد الزواج له طبيعة خاصة باعتباره ميثاقا غليظا، فيرتب نوعا مميزا من العلاقات وشكلا فريدا من الامتزاج ليس فقط بين الزوجين، بل بين أسرة وأقارب كل منهما.
 

والد الضحية روان: المتهم كان يرد على تليفونات الشرطة.. وأرشد عن مكان الجثة
كشف والد روان الحسيني بطلة منتخب مصر في كرة السرعة، تفاصيل مقتلها على يد مسجل خطر أثناء ذهابها إلى منزل خالتها للمراجعة معها قبل الامتحان.
 

محمد عبداللاه: مبارك رجل وطنى ورفض إطلاق النار على المتظاهرين فى يناير2011
قال الدكتور محمد عبداللاه، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، الأمين العام المساعد للحزب الوطنى المنحل، إنه حذر الشباب خلال ثورة يناير 2011 من قفز جماعة الإخوان على الثورة.
 


عبداللاه: أبلغت صفوت الشريف بنية "لجنة السياسات" تزوير انتخابات 2010
قال الدكتور محمد عبداللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، إنه كان هناك اطمئنان لدى النظام في عام 2011 قبل 24 ساعة من جمعة الغضب وأن كافة الأمور تحت السيطرة.
 


بتكلفة 30 مليار جنيه.. وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تطوير كورنيش المقطم
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد، وقعت عقد شراكة مع إحدى الشركات السعودية لتطوير الهضبة الوسطى وكورنيش المقطم بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه.
 


عبداللاه: مبارك انطوى على نفسه بعد وفاة حفيده.. ورفض فكرة توريث الحكم
قال الدكتور محمد عبداللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، أنه حدثت انشقاقات داخل الحزب الوطنى المنحل بين الحرس القديم والحرس الجديد.
 


بكرى لرئيس الحكومة: اطف النار التي أشعلها وزير قطاع الأعمال.. فيديو
قال الإعلامى مصطفى بكرى،أن قرار وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بشأن لائحة الموارد البشرية، تسبب فى مشاكل كبيرة.
 

مفتى الجمهورية إبراهيم عيسى محمد على خير الزواج جامعة الإسكندرية قطاع الاعمال

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