قبل الإعلان الرسمي عنها.. سامسونج تفتح باب الحجز المسبق لسلسلة Galaxy S22

أكدت شركة سامسونج Samsung، تاريخ إطلاقها سلسلة Galaxy S22 المرتقبة، والتي من المقرر أن تكشف عنها عبر حدث Unpacked خلال شهر فبراير المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أوضحت سامسونج أنه يمكن لعشاق إصداراتها من سلسلة Galaxy S، حجز أحد إصدارات Galaxy S22 أو الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 مسبقا قبل الإعلان الرسمي عنها.

الحجز المسبق لإصدارات سلسلة سامسونج Galaxy S22

وأتاحت سامسونج لعملائها صفحة مخصصة عبر موقعها الإلكتروني (هنا)، لمساعدتهم على حجز أحدث هواتفها الغير معلن عنها، والاختيار ما بين أحد طرازات السلسلة القادمة وهم: Galaxy S22 و S22 Plus و S22 Ultra مع الحصول على مجموعة من العروض تشمل تخفيض سعر الجهاز.

حجز إصدارات سامسونج Galaxy S22

وستمنح سامسونج مستخدميها الذي قاموا بحجز أحد أجهزة Galaxy S22، رصيد بقيمة 50 دولارا في المتجر لشراء منتجات جلاكسي الأخرى عند الطلب المسبق، بالإضافة إلى الحصول على الوحدة التي تم حجزها قبل الآخرين.

وستكشف سامسونج خلال شهر فبراير المقبل، عن 3 هواتف ضمن سلسلة جلاكسي اس الجديدة وهم Galaxy S22 و Galaxy S22 + و Galaxy S22 Ultra، بالإضافة إلى أحدث أجهزتها اللوحية Galaxy Tab S8.

وسيكون هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra، الجهاز الأبرز خلال Unpacked في فبراير 2022، حيث سيمتاز بإعدادات كاميرا قوية، وبطارية كبيرة، مع دعم القلم الإلكتروني S المدمج في سلسلة Galaxy Note ومع تصميم مميز.