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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل الإعلان الرسمي عنها.. سامسونج تفتح باب الحجز المسبق لسلسلة Galaxy S22

Galaxy S22 و Galaxy
Galaxy S22 و Galaxy Tab S8

أكدت شركة سامسونج Samsung، تاريخ إطلاقها سلسلة Galaxy S22 المرتقبة، والتي من المقرر أن تكشف عنها عبر حدث Unpacked خلال شهر فبراير المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أوضحت سامسونج أنه يمكن لعشاق إصداراتها من سلسلة Galaxy S، حجز أحد إصدارات Galaxy S22 أو الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 مسبقا قبل الإعلان الرسمي عنها.

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الحجز المسبق لإصدارات سلسلة سامسونج Galaxy S22 

وأتاحت سامسونج لعملائها صفحة مخصصة عبر موقعها الإلكتروني (هنا)، لمساعدتهم على حجز أحدث هواتفها الغير معلن عنها، والاختيار ما بين أحد طرازات السلسلة القادمة وهم: Galaxy S22 و S22 Plus و S22 Ultra مع الحصول على مجموعة من العروض تشمل تخفيض سعر الجهاز.

You can reserve a Galaxy S22 or Tab S8 now and get it quicker than everyone else
حجز إصدارات سامسونج Galaxy S22

وستمنح سامسونج مستخدميها الذي قاموا بحجز أحد أجهزة Galaxy S22، رصيد بقيمة 50 دولارا في المتجر لشراء منتجات جلاكسي الأخرى عند الطلب المسبق، بالإضافة إلى الحصول على الوحدة التي تم حجزها قبل الآخرين.

وستكشف سامسونج خلال شهر فبراير المقبل، عن 3 هواتف ضمن سلسلة جلاكسي اس الجديدة وهم Galaxy S22 و Galaxy S22 + و Galaxy S22 Ultra، بالإضافة إلى أحدث أجهزتها اللوحية Galaxy Tab S8.

وسيكون هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra، الجهاز الأبرز خلال Unpacked في فبراير 2022، حيث سيمتاز بإعدادات كاميرا قوية، وبطارية كبيرة، مع دعم القلم الإلكتروني S المدمج في سلسلة Galaxy Note ومع تصميم مميز.

سامسونج سلسلة Galaxy S22 Galaxy Tab S8 تابلت سلسلة Galaxy S حدث Unpacked

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