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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. فرصة للدراسة خارج مصر.. دورات تدريبية بجامعة حلوان خلال أجازة نصف العام.. ورشة عمل للتأهيل لاختبار IELTS بعين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبارالتعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ورشة عمل إلكترونية للتأهيل لاختبار IELTS للمرة الأولي بتجارة عين شمس

أعلنت الدكتورة هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عن تنظيم القطاع ورشة عمل تحت عنوان ""التأهيل لإختبار IELTS "".

 

تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بحلوان حول ريادة الاعمال

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يناير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

ندوة وراء كل كتاب حكاية عبر تطبيق زووم بحقوق عين شمس ..اليوم

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التحكيم بالكلية فى إطار الموسم الثقافى ندوة عبر تطبيق زووم  بعنوان وراء كل كتاب حكاية "أضواء حول المكتبة غير الملائمة"  .

الكاريزما ولغة الجسد ....دورات تدريبية بجامعة حلوان خلال أجازة نصف العام

تعلن وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان خلال أجازة نصف العام بتنظيم الدورتين التاليين :
 

 

التعليم العالي تعلن عن فرصة للدراسة خارج مصر .. تفاصيل

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحًا للحصول على الماجستير والدكتوراه، مقدمة من الحكومة الروسية للعام الدراسى 2021-2022 فى ضوء أحكام اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية.

 

 

 .. الامتحان الشفوى لمادة الترجمة التتبعية لطلاب اداب القاهرة

 

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الشفوى لبرامج الساعات المعتمدة للفصل الدراسى الأول العام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢.

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