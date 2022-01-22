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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصالة : أتمنى الغناء في رأس السنة بكنيسة القدس.. وتعلمت على صوت وديع الصافي

أصالة
أصالة

حلت الفنانة السورية أصالة ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلى" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، في حلقة عائلية خاصة مع أولادها، وحياتهم بداخل البيت.

ونرصد لكم أبرز التصريحات خلال التقرير التالي:

أولاد أصالة يكشفون معاملتها بالمنزل : تتعلق بالأشخاص


وكشف نجلة الفنانة أصالة شام الذهبي، عن عصبية والدتها بالبيت بكلمات مازحة: "ماما لا تحب التعلق بالأشياء، ولكن تتعلق بالبني أدمين بس".

إهداء لـ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. أصالة وأحمد سعد يرددان الترانيم لأول مرة


أهدى الفنان أحمد سعد والفنانة أصالة، ترانيم لـ الأقباط؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


أصالة: منذ الطفولة وأتمنى الغناء في رأس السنة بكنيسة القدس


قالت النجمة أصالة، إن لديها حلم منذ طفولتها، وهي أن تغني في رأس السنة بكنيسة القدس في فلسطين.

أصالة: تعلمت الغناء على صوت وديع الصافي


قالت النجمة أصالة، إنها تعلمت الغناء على صوت الراحل وديع الصافي، فكان من الأساتذة المطربين.

أصالة تهدي زوجها أغنية رومانسية على الهواء


أهدت المطربة السورية أصالة أغنية عراقية رومانسية لزوجها الشاعر فائق حسن على الهواء، خلال لقائها مع برنامج معكم منى الشاذلي، وقالت: "مثل روحه ما شوفت.. مثل حبه ما عشقت، يا نااس أنا أحبك وبك مجنونة".

أحمد سعد يبدع في الإنشاد الديني مع مني الشاذلي


تفاعل جمهور برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، مع إنشاد الفنان أحمد سعد لأول مرة علي الهواء بطريقة رائعة.

أصالة وأحمد سعد يشعلان استديو معكم بأغنية باللغة الإسبانية


تفاعل جمهور برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، مع غناء الفنان أحمد سعد لأول مرة باللغة الإسبانية برفقة أصالة.

قام جمهور برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة أصالة و الفنان أحمد سعد، بالتصفيق الحافل.

وظل الجمهور يصفق لهم ويتفاعل معهم لحظة دخول الأستوديو.

 

 

الفنانة أحمد سعد المطر أصالة برنامج معكم منى الشاذلى منى الشاذلى

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