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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تجول عاريا.. سائح عربي يرتكب فعل فاضح في دبي والشرطة تتدخل

صدى البلد

أثارت مقاطع فيديو متداولة صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما هز سائح عربي مدينة دبي بسيره في الشوارع عاريًا، منا دفع السلطات للبحث عنه وإلقاء القبض عليه.

 

تمكنت السلطات في مدينة دبي من إلقاء القبض على سائح عربي تجول في الشوارع عاريًا مما أثار ذعر المارة والسكان في منطقة دبي مارينا.

 

كان رزاد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو لشخص يتجول في الشوارع بدون ملابسه، وطالبوا السلطات بسرعة التدخل للقبض عليه.

 

نشرت شرطة دبي عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر توضح ملابسات الحادث، وسبب قيام السائح بفعلته الفاضحة.

 

قالت الشرطة في تغريدتها: "تم إلقاء القبض على زائر عربي الجنسية مريض نفسياً، لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام بمنطقة دبي مارينا، وستباشر شرطة دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

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