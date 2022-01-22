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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. الخطيب يزور مؤمن زكريا وأشرف قاسم .. موسيماني يشكو من تأخر تجديد عقده.. وكاف يختار محمد الشناوي الأفضل

منتخب مصر
منتخب مصر

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الاخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي: 

 

الخطيب يزور مؤمن زكريا بمنزله ويدعمه قبل السفر إلى إنجلترا

زار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي،  مؤمن زكريا نجم الأهلي، مساء اليوم؛  للاطمئنان عليه ودعمه معنويًّا، قبل أن يتوجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى لندن، في رحلة علاج، تحت إشراف أحد كبار الأطباء في العالم، والمتخصص في مرض الأعصاب الذي يعاني منه مؤمن زكريا.

 

الخطيب يزور أشرف قاسم نجم الزمالك

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد ظهر اليوم، على زيارة  أشرف قاسم نجم مصر والزمالك السابق، للاطمئنان عليه ومساندته جاء ذلك  بعد الظروف الصحية التي يمر بها أشرف قاسم نجم الزمالك.

 

كاف يختار محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في دور المجموعات بأمم إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف”، اليوم الجمعة" عن هوية أفضل حارس مرمى في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية واختار محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الوطني.

 

سلة الزمالك يهزم سموحة بدوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على سموحة بنتيجة 83-78 في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، بالصالة المغطاة بالنادي السكندري في إطار الجولة الثانية عشر من دوري السوبر.

 

المنتخب يؤدي تدريبات بدنية في مقر إقامته بالكاميرون

أدى المنتخب الوطني مساء اليوم تدريبا بدنيا بأحد القاعات المتخصصة في مقر إقامته بمدينة دوالا عوضا عن تدريبه، وذلك في مقر إقامته اليوم استعدادا للقاء كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية.

 

موسيماني يكشف عن اثنين متسببين في خلاف تجديد تعاقده للأهلي

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المفاوضات مع النادي بدأت قبل مباراة كايزر تشيفز.

 

اتحاد جدة يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الفيصلي

فاز فريق اتحاد جدة على الفيصلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي.

 

نورويتش سيتي يفوز على واتفورد 3-0 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق نورويتش سيتي على واتفورد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

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