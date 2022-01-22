أخبار الرياضة .. الخطيب يزور مؤمن زكريا وأشرف قاسم .. موسيماني يشكو من تأخر تجديد عقده.. وكاف يختار محمد الشناوي الأفضل

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الاخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

زار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤمن زكريا نجم الأهلي، مساء اليوم؛ للاطمئنان عليه ودعمه معنويًّا، قبل أن يتوجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى لندن، في رحلة علاج، تحت إشراف أحد كبار الأطباء في العالم، والمتخصص في مرض الأعصاب الذي يعاني منه مؤمن زكريا.

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد ظهر اليوم، على زيارة أشرف قاسم نجم مصر والزمالك السابق، للاطمئنان عليه ومساندته جاء ذلك بعد الظروف الصحية التي يمر بها أشرف قاسم نجم الزمالك.

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف”، اليوم الجمعة" عن هوية أفضل حارس مرمى في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية واختار محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الوطني.

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على سموحة بنتيجة 83-78 في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، بالصالة المغطاة بالنادي السكندري في إطار الجولة الثانية عشر من دوري السوبر.

أدى المنتخب الوطني مساء اليوم تدريبا بدنيا بأحد القاعات المتخصصة في مقر إقامته بمدينة دوالا عوضا عن تدريبه، وذلك في مقر إقامته اليوم استعدادا للقاء كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية.

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المفاوضات مع النادي بدأت قبل مباراة كايزر تشيفز.

فاز فريق اتحاد جدة على الفيصلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي.

فاز فريق نورويتش سيتي على واتفورد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.