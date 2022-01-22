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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|فورد موستانج ماخ 1 تتحدى بورشه كايمان جي تي 4 وكايمان 718..تويوتا تعتذر لعملاء لاند كروز بسبب قوائم الإنتظار

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

فورد موستانج ماخ 1 تتحدى بورشه كايمان جي تي 4 وكايمان 718 في سباق تسارع| فيديو

ظهرت في الأيام الماضية تقارير المبيعات العالمية للشركات المصنعة للسيارات ومراكز الإحصاءات المتخصصة الخاصة بعام 2021، وبطبيعة الحال كانت بعضها إيجابية والآخرى سلبية، ومن بين الأرقام السلبية جاءت سيارة فورد موستانج، حيث كان عام 2021 الأسوأ في تاريخ السيارة المهر البالغ عمرها 56 عاماً.

 

الكشف عن تصميم لاند روفر ديفيندر 130 الجديدة في براءة اختراع | صور

تقوم شركة لاند روفرز البريطانية بتجهيز سيارة ديفيندر 130 الجديدة  استعدادا لإطلاقها رسمياً خلال الأشهر المقبلة، وقد تم طرح تصميمها النهائي في سلسلة من براءات الاختراع المقدمة في الولايات المتحدة.

 

Jeep تكشف عن طرازات جديدة هجينة Renegade وCompass  | صور

كشفت Jeep عن معلومات التسعير والمواصفات لطرازات جديدة هجينة محدثة من سيارتي Renegade و Compass SUV، والتي تبدأ اسعارهما من 31.130 جنيهاً إسترلينياً و 32.895 جنيهاً إسترلينياً على التوالي.

 

تويوتا تعتذر لعملاء لاند كروز بسبب قوائم انتظار تصل إلى 4 سنوات.. صور

قدمت شركة تويوتا اليابانية اعتذاراً عبر موقعها الرسمي بسبب قوائم الانتظار الطويلة على سيارة تويوتا لاند كروزر والتي تصل الى 4 سنوات كاملة، يأتي ذلك بعد النجاح الهائل لسيارة الدفع الرباعي الجديدة منذ انطلاقها في الأسواق العالمية والمحلية.

 

لامبورجيني اوروس تخطف الأنظار بصور تجسسية جديدة

تمتلك شركة لامبورجيني الإيطالية تاريخ حافل من الطرازات القوية، وخاصة من ناحية التسارع والانطلاق، مثل النسخة هواركان، وافنتادور الشهيرة، إلى جانب نسختها الرياضية المتعددة الاستخدامات اوروس صاحبة الاطلالة الثانية من فئة الـ SUV، وذلك بعد  لامبورجيني LM002 المميزة.

 

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