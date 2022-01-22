أخبار السيارات|فورد موستانج ماخ 1 تتحدى بورشه كايمان جي تي 4 وكايمان 718..تويوتا تعتذر لعملاء لاند كروز بسبب قوائم الإنتظار

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

ظهرت في الأيام الماضية تقارير المبيعات العالمية للشركات المصنعة للسيارات ومراكز الإحصاءات المتخصصة الخاصة بعام 2021، وبطبيعة الحال كانت بعضها إيجابية والآخرى سلبية، ومن بين الأرقام السلبية جاءت سيارة فورد موستانج، حيث كان عام 2021 الأسوأ في تاريخ السيارة المهر البالغ عمرها 56 عاماً.

تقوم شركة لاند روفرز البريطانية بتجهيز سيارة ديفيندر 130 الجديدة استعدادا لإطلاقها رسمياً خلال الأشهر المقبلة، وقد تم طرح تصميمها النهائي في سلسلة من براءات الاختراع المقدمة في الولايات المتحدة.

كشفت Jeep عن معلومات التسعير والمواصفات لطرازات جديدة هجينة محدثة من سيارتي Renegade و Compass SUV، والتي تبدأ اسعارهما من 31.130 جنيهاً إسترلينياً و 32.895 جنيهاً إسترلينياً على التوالي.

قدمت شركة تويوتا اليابانية اعتذاراً عبر موقعها الرسمي بسبب قوائم الانتظار الطويلة على سيارة تويوتا لاند كروزر والتي تصل الى 4 سنوات كاملة، يأتي ذلك بعد النجاح الهائل لسيارة الدفع الرباعي الجديدة منذ انطلاقها في الأسواق العالمية والمحلية.

تمتلك شركة لامبورجيني الإيطالية تاريخ حافل من الطرازات القوية، وخاصة من ناحية التسارع والانطلاق، مثل النسخة هواركان، وافنتادور الشهيرة، إلى جانب نسختها الرياضية المتعددة الاستخدامات اوروس صاحبة الاطلالة الثانية من فئة الـ SUV، وذلك بعد لامبورجيني LM002 المميزة.