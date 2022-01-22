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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني اوروس تخطف الأنظار بصور تجسسية جديدة

لامبورجيني اوروس
لامبورجيني اوروس تخطف الانظار بصور تجسسية جديدة

تمتلك شركة لامبورجيني الايطالية تاريخ حافل من الطرازات القوية، وخاصة من ناحية التسارع والانطلاق، مثل النسخة هواركان، وافنتادور الشهيرة، إلى جانب نسختها الرياضية المتعددة الاستخدامات اوروس صاحبة الاطلالة الثانية من فئة الـ SUV، وذلك بعد  لامبورجيني LM002 المميزة.

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لامبورجيني اوروس

ويواصل الصانع الايطالي المخضرم من تألقة، بعد أن ظهرت بعض الصور التجسسية للنسخة اوروس 2023 المجددة وهي تقوم باختبارات الاداء سرًا على الطرق الثلجية بشمال أوروبا، مما يعزز من قدرات هذه النسخة بعد خوض هذه الجولة.

لامبورجيني اوروس

ومن المتوقع أن تستمد السيارة لامبورجيني اوروس 2023 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 4000 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 819 حصانًا بدلًا من 641 حصانا، إلى جانب محموعة الجر الأوتوماتيكية، ومنظومة الحماية والامان القياسية.

لامبورجيني اوروس

ومن خلال الصور التجسسية حصلت السيارة لامبورجيني اوروس على مصابيح حادة المظهر كعادتها، تعمل بتقنية LED، وصادم امامي متعدد الفتحات الهوائية بطريقة عرضية مطورة، بالاضافة إلى الناحية الخلفية التي تضم منظومة عادم ثنائية الأداء مع عواكس اضاءة على جانبي الصادم.

لامبورجيني اوروس

بينما ترتكز السيارة لامبورجيني اوروس التي ظهرت خلال تلك الصور، على جنوط رياضية من 16 ضلع، وعلبة مكابح حمراء اللون يمكن رؤيتها خلف هذه الاضلاع من الناحية الأمامية، إلى جانب التعزيزات الداخلية المتوقعة سواء كانت من ناحية الرفاهية والتحكم، أو من برامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق. 

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