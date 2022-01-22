سيوة تستعد لانطلاق مهرجان التمور المصرية.. شاهد

تنطلق بعد قليل اليوم السبت فعاليات مهرجان التمور المصرية الذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة بواحة سيوة بالتعاون مع محافظة مطروح وجائزة خليفة الدولية لـنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية للأغذية والزراعة ،،الفاو،، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأنهت واحة سيوة من استعداداتها لانطلاق فعاليات مهرجان التمور المصرية والذى يشارك فيه مصنعي ومصدرى التمور من جميع أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل، وعدد من المزارعين المختصين بـزراعة النخيل وتصنيع التمور، وكذا ممثلى عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.



كانت واحة سيوة قد أنهت الترتيبات النهائية لأجنحة المهرجان للشركات والعارضين المشاركين من المصريين والدول العربية والأجنبية .



كما تم تجهيز القاعة الرئيسية والتى سيقام بها فعاليات المهرجان .

كان محافظ مطروح التقى وامين عام جائزة خليفة الدولية لبحث الاستعدادات لمهرجان التمور

لنخيل التمر والابتكار الزراعى بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعدد من مشايخ سيوة لبحث التجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور بسيوة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،وتنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى الاماراتية ووزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح.

و نقل آمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تحيات سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، ودعمه للمهرجان الذى يعدمهرجان سيوة يعد الام للمهرجانات وانطلقت منه الطموحات والإنجازات سواء بسيوة او الوادى الجديد او الواحات البحرية و استراتيجية زراعة النخيل وغيرها ،مع التشرف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمهرجان الخامس هذا العام.

وتقدم بالشكر لكل من ساهم من تنفيذيين وشعبيين ومتطوعين بمحافظه مطروح كفريق واحد بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والحرص على نجاح المهرجان مع التأكيد على تقديم كافة الدعم والتعاون،وكذلك الشكر لجهود اللجنة العلمية على تقيمها واختياراتها لنتائج الفائزين والتى سيعلن عنها خلال المهرجان

بينما وجه محافظ مطروح الشكر للدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى والمعاونيبن معه على الاهتمام والدعم والتنظيم والتجهيز اللائق بالمهرجان،وبما يحققه من استفادة واضافة للمزارعين والمنتجين بسيوة من خبرات ومعلومات استفاد منها اهالى سيوة.

وقرر محافظ مطروح صرف نصف شهر مكافأة للعمال بمجلس مدينة سيوة على الجهود المبذولة استعدادا لمهرجان التمور الدولي الخامس بسيوة من أعمال نظافة وانارة وتجهيزات وغيرها.

كما تابع محافظ مطروح اليوم الجمعة بروفة طابور العرض للفلكور السيوى المشارك في برنامج فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور .

جيث تضمن العرض للتراث البيئي والفلكور السيوى مرور عربات الكارو الخشبية تحمل رحايا الطحن وانواع الاكلات ومكونات النخيل واستخداماتها المختلفة وغيرها في حياة الانسان السيوى ،وكذلك المشى على الارجل الخشبية .



سيوة تستعد لبدء مهرجان التمور