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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قبل انطلاقه بأيام.. تعرف على جوائز معرض الكتاب وقيمتها المالية

هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي

يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الجديدة المقرر انطلاقها يوم الاربعاء المقبل، مجموعة من الجوائز منها ما خصص للناشرين، ومنها للأعمال الإبداعية.


ونرصد في هذا التقرير الجوائز المقدمة في الدورة الجديدة.


قررت وزيرة الثقافة زيادة قيمة الجوائز المقدمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة 53 من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه، وتشمل ١٤ جائزة لأفضل كتاب في مجالات الفنون والآداب.

وايضا جائزة أفضل ناشر مصري، وجائزة أفضل ناشر عربي، وتُمنح لأول مرة، والتي استحداثها وزيرة الثقافة.

وتأتي الدورة الجديدة تحت شعار: هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

 وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

معرض القاهرة الدولي للكتاب الجوائز المقدمة في الدورة الجديدة وزيرة الثقافة الجوائز المقدمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب جائزة أفضل ناشر مصري

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