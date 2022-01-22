قبل انطلاقه بأيام.. تعرف على جوائز معرض الكتاب وقيمتها المالية

يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الجديدة المقرر انطلاقها يوم الاربعاء المقبل، مجموعة من الجوائز منها ما خصص للناشرين، ومنها للأعمال الإبداعية.



ونرصد في هذا التقرير الجوائز المقدمة في الدورة الجديدة.



قررت وزيرة الثقافة زيادة قيمة الجوائز المقدمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة 53 من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه، وتشمل ١٤ جائزة لأفضل كتاب في مجالات الفنون والآداب.

وايضا جائزة أفضل ناشر مصري، وجائزة أفضل ناشر عربي، وتُمنح لأول مرة، والتي استحداثها وزيرة الثقافة.

وتأتي الدورة الجديدة تحت شعار: هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.