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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا مجنونة| حلا الترك تطرح أحدث أغانيها مع بلاتينيوم ريكوردز

حلا الترك
حلا الترك

طرحت الفنانة حلا الترك أغنيتها الجديدة "أنا مجنونة" من كلمات شهاب الأحمد ، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وإخراج نيكولا طبال، ومن إنتاج وتوزيع بلاتينيوم ريكوردز، وتم تصوير العمل في أجواء استخدمت فيها أفضل التقنيات الحديثة، وإظهار الكليب بأفضل شكل .

حلا الترك كشفت عن سعادتها البالغة لتقديم أغنية وكليب "أنا مجنونة" ، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل من خلال تجربة رائعة مشيرة إلى أمنيتها أن ينال هذا العمل إعجاب جمهورها .

تفاصيل أغنية أنا مجنونة لـ حلا الترك

كما نذكر أن الأغنية باللهجة العراقية وهو التعاون الرابع مع الملحن والموزع ميثم علاء الدين بعد أغنية "ممنوع اللمس" ، والتي حظيت بأكثر من ١٣٧ مليون مشاهدة على يوتيوب ، وأيضاً الأغاني الأخرى "شتبي مني" و "خالي بلاش" .
وفي النهاية راهنت حلا الترك على أغنيتها الجديدة وفيديو كليب "أنا مجنونة" ، واصفة التجربة بالرائدة ، مشيرة أنها أحبت الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماعها .

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حلا الترك الفنانة حلا الترك أغنية أنا مجنونة أنا مجنونة أغنية أنا مجنونة لـ حلا الترك

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