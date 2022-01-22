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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد توقع إتفاقية مع صندوق التعاون الكورى لتحديث الإشارات بخط الأقصر السد العالى

رئيس السكة الحديد
رئيس السكة الحديد

إستقبل المهندس مصطفى أبو المكارم  رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر  بانج موون كي رئيس البنك الكوري للاستيراد والتصدير والوفد المرافق له ، حيث وقعا إتفاقية قرض ميسر مقدم من صندوق التعاون الكوري للتنمية الإقصادية EDCF بمبلغ 251,6 مليون دولار امريكي لتمويل مشروع تحديث وتطوير نظم الاشارات والاتصالات بخط الاقصر / السد العالي بطول 224 كم .

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن المشروع  يهدف إلى زيادة عوامل السلامة والأمان ونظم التحكم والسيطرة الأتوماتيكة على القطارات أثناء مسرها ، كما أنه سيساهم فى تقليل زمن التقاطر ، وبالتالى زيادة عدد القطارات على الشبكة لإستيعاب الزيادة المستقبلية من أعداد الركاب وكذلك الطلب المتزايد على نقل البضائع بمختلف أنوعها عبر قطارات السكك الحديدية ، حيث يعد المشروع أحد المشروعات التى تنفذها الهيئة فى مجال تحديث نظم الإشارات الجارى العمل بها على التوازى بمختلف الخطوط .

وعلى هامش توقيع الإتفاقية تم مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين بمجال السكك الحديدية ، كما تبادلا الهديا التذكارية .
 

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البنك الكوري صندوق التعاون الكوري السلامة والأمان نقل البضائع

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السكة الحديد توقع إتفاقية مع صندوق التعاون الكورى لتحديث الإشارات بخط الأقصر السد العالى

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