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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحلال وتجديد كوبرى نجع القباحي الشرقي بالأقصر

إحلال وتجديد كوبرى
إحلال وتجديد كوبرى نجع القباحي

 تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كوبرى نجع القباحي الشرقي المؤدي الي موقف الزناقطة، والجاري تنفيذه على جانبية الكرنك الشرقية.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها داخل نطاق المحافظة.

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وأوضح "لطفي"، أنه تم تكليف رئيس حي المطار شعبان طايع بالتنسيق مع هندسة الموارد المائية والري بالأقصر لعمل محضر انضمامي تحت إشراف المهندس محمد حسين ممثلاً عن هندسة الموارد المائية والري بالأقصر والمهندس محمد عبد العال مهندس العملية وممثلاً عن الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات باسنا مع ضرورة الاخذ في الاعتبار بأنه على الشركة المنفذة الالتزام باستخراج كافة التراخيص من الجهات المختصة والحفاظ على شبكات المرافق للشوارع الرئيسية والفرعية المحيطة بالمشروع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة في التنفيذ وبدقة عالية ورد الشيء لأصلة .


وتم ادراج اعمال التطوير من قبل الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات باسنا  للعام الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م باعتماد مبلغ حوالي ٩٠٠ الف جنيه لإحلال وتجديد الكوبري، ومدة تنفيذ المشروع  تستغرق ستة أشهر.

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