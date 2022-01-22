وزير التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي: تابعوا مراجعات منصة حصص مصر

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لمتابعة مراجعات منصة حصص مصر التي سيتم بثها ابتداء من غد الأحد الموافق 23 يناير 2022 وتستمر حتى الأربعاء 26 يناير 2022

مراجعات منصة حصص مصر

وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يمكن لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي متابعة بث حصص المراجعات على الصفحة الرسمية ل منصة حصص مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

او قناة يوتيوب من خلال الرابط التالي :

https://m.youtube.com/channel/UC5ImwYXhZ1zrJ1k6OGYXj9Q

‏وتنطلق غدا الأحد 23 يناير 2022 امتحانات الصف الثاني الثانوي في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا .

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي غد الأحد امتحان اللغة العربية من 9 صباحا حتى 12 ظهرا ، ثم يمتحن طلاب علمي رياضة امتحان تطبيقات الرياضيات لطلاب علمي من 12:30 ظهرا حتى 3 عصرا، و يمتحن طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا.

التعليم : امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقية

وقررت وزارة التربية والتعليم ،عقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ورقيا بلجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد بداية من يوم 22 يناير 2022 ، وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي

ويسمح للطلاب بـ اصطحاب التابلت أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الالكتروني

وتتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية ( اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية ) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت اشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية

ويقوم مدير المدرسة بتكليف المدرس الأول للمادة بوضع أسئلة الامتحان على أن يتم الالتزام بالمواصفات الفنية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتكون أسئلة الامتحان 70% منها موضوعي بطريقة الاختيار من متعدد و 30% منها مقالي

ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الاجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة.