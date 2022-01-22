لبنان .. تعرف على سعر صرف الدولار في السوق السوداء

سجل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم السبت، فى لبنان ما بين 23100 و23200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 23050 و23100 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وفق صحيفة ليبانون ديبايت.

وكان قد قال مصدر حكومي في لبنان لوكالة "رويترز"، إن مسؤولين لبنانيين يبدأون محادثات مع صندوق النقد الدولي الاثنين.

أبلغ متحدث باسم صندوق النقد الدولي "رويترز" السبت، بأن فريقاً من الصندوق يبدأ محادثات عبر الإنترنت مع السلطات اللبنانية في ذات الموعد.

وكانت الحكومة اللبنانية، قالت إنها تأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على دعم مالي في يناير أو فبراير.

ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، السبيل الوحيد للحصول على مساعدة.