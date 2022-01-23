حياة كريمة توزع هدايا الرئيس السيسي على الأسر في مختلف المحافظات.. فيديو

عرضت مبادرة "حياة كريمة " فيديو يظهر توزيع هدايا الرئيس علي الأسر المصرية في مختلف محافظات مصر وهذا من اجل توفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف الأنحاء .

ومن جانبه قال الرئيس السيسي ، أن مصر دولة تسعى بإصرار وعزيمة قوية جدا من اجل التقدم والتحضر في كافة المجالات ، مؤكدا أن الجهد الذى بذل في مصر خلال الـ 7 سنوات السابقة هو خير دليل على ذلك من أجل توفير حياة كريمة .

وأضاف الرئيس السيسي ، إن مصر أطلقت مبادرة تستهدف تحسين حياة 60 مليون إنسان في الريف مصري خلال 3 سنوات من أجل تغيير حياة الناس في كافة المجالات .

وأوضح الرئيس السيسي ، أن القيادة المصرية تحترم الشعب وتحبه وتسعى من أجل تقدمه ولا نحتاج أن يقول أحد أن معايير حقوق الإنسان بها تجاوز وانا مسئول عن أحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم وهذا ليس باليسير .