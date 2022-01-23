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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية تسلا 3 موديل 2022 | صور

سعر ومواصفات السيارة
سعر ومواصفات السيارة الكهربائية تسلا 3 موديل 2022

تعتبر سيارة السيدان الكهربائية تسلا موديل 3 واحدة من أقوى واشهر السيارات الكهربائية الفاخرة في العالم، حيث عملت شركة تسلا في تطويرها وتزويدها بأبرز التقنيات الرائدة والمتطورة، لتمثل عصراً جديداً في مستقبل السيارات الكهربائية.

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية تسلا 3 موديل 2022

حققت تسلا 3 موديل 2022 مبيعات كبيرة في جميع انحاء العالم وشهدت اقبلاً كثيفاً للحجز المسبق عليها بسبب مواصفاتها المميزة والمثيرة للإعجاب، بالإضافة لسعرها الإقتصادي حيث تعد واحدة من أرخص سيارات تسلا.

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية تسلا 3 موديل 2022

تعد شركة تسلا الأمريكية احدى الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة ونجحت الشركة إلهام الكثير من الشركات ودفعهم لخطو نفس الخطوات تجاه امتلاك سيارات خالية من انبعاثات الكربونية الضارة.

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية تسلا 3 موديل 2022

جاءت سيارة تسلا 3 موديل 2022 بمحرك كهربائي بقوة 473 حصان   بنظام دفع رباعي، وقدرة تسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.4 ثانية فقط وسرعة قصوى تصل الى 261 حصان ومدى بطارية يبلغ 530 كيلومتر بقدرة 75 كيلو وات/ساعة.

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية تسلا 3 موديل 2022

تأتي سيارة تسلا 3 موديل 2022 من الخارج مزودة بمميزات رائدة مثل المصابيح الأمامية التكيفية، ومصابيح LED نهارية ومصابيح اوتوماتيكية، ونوافذ امامية وخلفية كهربائية، بينما جاءت من الداخل بمجموعة مميزة من وسائل الراحة المتعددة مثل مسند للذراع في الوسط، ومقبس 12V- أمامي فقط، وفراملABS  المانعة للانغلاق من رينو تويزي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفرامل يد الكترونية، ومكيف اوتوماتيك.
 

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية تسلا 3 موديل 2022

يتوفر من هذا الطرز لعام 2022 ثلاث فئات مختلفة هي Standard Range Plus، وتكلفتها الافتتاحية 39,990 دولار، ثم فئة Long Range Dual Motor وتكلفتها 49,990 دولار، ثم Performance وتكلفتها 56,990 دولار.

الكهربائية السيدان سيارة السيارات شركة تسلا تسلا

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