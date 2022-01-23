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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

‎ يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق سموحة السكندري في اطار الجولة الرابعة من منافسات كأس الرابطة .

ويسعي الأهلي لإنهاء سلسلة التعادلات وتحقيق أول انتصار له في بطولة كأس الرابطة بعد التعادل سلبيا أمام الجونة بالجولة الأولى، والتعادل ١-١ أمام الإسماعيلي بالجولة الثانية والتعادل مع المقاولون العرب 1-1 في الجولة الثالثة.

بينما يسعى فريق سموحة إلى مواصلة انتصاراته بعدما حقق أول فوز له في كأس الرابطة في الجولة الماضية على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف.

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قائمة الأهلي في كأس الرابطة

وأعلن موسيماني المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين التي ستشارك بالبطولة وجاءت كالتالي :

حراسة المرمى :علي لطفي - مصطفي شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع : محمود وحيد - احمد نبيل كوكا - ياسر ابراهيم -رامي ربيعة -محمد هاني - كريم فؤاد .

خط الوسط : محمد محمود - عمار حمدي -محمد مجدي افشة - أحمد عبدالقادر - لويس ميكسوني - طاهر محمد طاهر  - وليد سليمان - محمدفخري - حسين الشحات

خط الهجوم : حسام حسن - بيرسي تاو - صلاح محسن

‎ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من البطولة بجانب فرق الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والجونة والبنك الأهلي.

‎موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة

‎ويلاقي الأهلي منافسه سموحة، يوم الخميس المقبل 27 يناير الجاري، وتنطلق في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة 

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة كأس الرابطة 

1 ـ الإسماعيلي 5 نقاط

2 ـ المقاولون العرب 4 نقاط

3 ـ سموحة 4 نقاط

4 ـ الجونة 4 نقاط

5 ـ الأهلي 3 نقاط

6 ـ البنك الأهلي نقطتان

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشر

المجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيلي

المجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - فاركو

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