موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة والقنوات الناقلة لها

‎ يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق سموحة السكندري في اطار الجولة الرابعة من منافسات كأس الرابطة .

ويسعي الأهلي لإنهاء سلسلة التعادلات وتحقيق أول انتصار له في بطولة كأس الرابطة بعد التعادل سلبيا أمام الجونة بالجولة الأولى، والتعادل ١-١ أمام الإسماعيلي بالجولة الثانية والتعادل مع المقاولون العرب 1-1 في الجولة الثالثة.

بينما يسعى فريق سموحة إلى مواصلة انتصاراته بعدما حقق أول فوز له في كأس الرابطة في الجولة الماضية على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف.

قائمة الأهلي في كأس الرابطة

وأعلن موسيماني المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين التي ستشارك بالبطولة وجاءت كالتالي :

حراسة المرمى :علي لطفي - مصطفي شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع : محمود وحيد - احمد نبيل كوكا - ياسر ابراهيم -رامي ربيعة -محمد هاني - كريم فؤاد .

خط الوسط : محمد محمود - عمار حمدي -محمد مجدي افشة - أحمد عبدالقادر - لويس ميكسوني - طاهر محمد طاهر - وليد سليمان - محمدفخري - حسين الشحات

خط الهجوم : حسام حسن - بيرسي تاو - صلاح محسن

‎ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من البطولة بجانب فرق الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والجونة والبنك الأهلي.

‎موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة

‎ويلاقي الأهلي منافسه سموحة، يوم الخميس المقبل 27 يناير الجاري، وتنطلق في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة كأس الرابطة

1 ـ الإسماعيلي 5 نقاط

2 ـ المقاولون العرب 4 نقاط

3 ـ سموحة 4 نقاط

4 ـ الجونة 4 نقاط

5 ـ الأهلي 3 نقاط

6 ـ البنك الأهلي نقطتان

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشر

المجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيلي

المجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - فاركو