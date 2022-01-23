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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عيد الشرطة.. الزراعيين : مصر تحولت قبلة للاستثمار بسبب الاستقرار

عيد الشرطة
عيد الشرطة

بعث  الدكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين ببرقيه تهنئه للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة تقديرا لدورها في تحقيق الأمن القومي للبلاد والعباد وتحقيق الاستقرار السياسي في الداخل، وان لها دور أصيل في حماية الأمن الداخلي للبلاد.

وقال «خليفة» في نص البرقية:« يسعدني ان اتقدم لمعاليكم ورجال الشرطة البواسل بأصدق التهاني واطيب التمنيات بمناسبه عيد الشرطة ، وان هذه الاحتفالات تأتي تعبيرا عن بسالة أبناء الشرطة لمًا بذلوه من تضحيات وبطولات وطنيه صادقة لإعلاء قامه الوطن فحققت نصرا تاريخيا لمصر وشعبها العظيم. وادعو الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة علي سيادتكم ورجال الشرطة البواسل بمزيد من التقدم والنجاح وان يجعلها الله درعا لمصر ودعما لقوتها».   
  
وأضاف نقيب الزراعيين إنه لا يمكن لأي مواطن مصري أن ينكر دور الشرطة المصرية في حماية الأمن الداخلي للبلاد وهو ما انعكس علي حجم الاستثمارات في القطاع الاقتصادي للبلاد نظرا لدورهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحويل البلاد إلي قبلة للاستثمار العالمي، مشيرا إلي  أن مصر تحولت لقبلة الاستثمار الاقتصاد بسبب الاستقرار الأمني والسياسي.

وأوضح  «خليفة»، ان كل مواطن مصري لديه يقين بدور الشرطة المصرية في استدامة الشعور بنعمة الأمن التي يحسدنا عليها كثيرون في ظل ما يشهده العالم من عدم الاستقرار وهو ما ساهم في احتلال مصر مرتبة متقدمة عالميا في مؤشرات الأمن مختتما برقيته بـ«حمي الله مصرنا الغالية وابناءها المخلصين ورزقكم التوفيق والسداد لما فيه صالح الوطن».

الزراعيين نقيب الزراعيين الاحتفال بعيد الشرطة عيد الشرطة الشرطة

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