تطورات الحالة الصحية لـ أسما شريف منير بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة أسما شريف منير -عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت أسما شريف منير في فيديو قصير نشرته عبر ستوري انستجرام، إن حالتها الصحية مستقرة وجيدة، وتنتظر أن تجري مسحة طبية بعد غد، معربة عن تمنياتها بأن تكون نتيجة المسحة سلبية.

إصابة أسما شريف منير بفيروس كورونا

أعلنت أسما شريف منير، إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال نشر صورة وفيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وطلبت أسما شريف منير، الدعاء من جمهورها مشيرة إلى أنها تعاني من آلام صعبة.

أسما شريف منير ولميس الحديدي:

يذكر أن فاجأت أسما شريف والدها بمكالمة عبر تطبيق زووم خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة " ON " قائلة : إزيك يا كيتي كيتي".

ومازحتها الحديدي، قائلة: "انتي بتدوري على حد زي باباكي لكي ترتبطي به؟ قائلة: "لو هتجوز حد زي بابي هنولع في بعض.. وإحنا عاملين زي ناقر ونقير".

وتحدثت أسما عن كتابة تجربة زيجتها قائلة: "حبيت تكون مفيدة للناس.. وأعرف الناس إزاي علاقتي بطليقي إيجابية وجيدة ونحترم بعض".

ورد شريف منير قائلاً: "أسما بنتي عرفت تعمل علاقة ناجحة جدا مع أبو بنتها أنا مستغربها".

ورداً على طلب الحديدي الذي وجهته لاسما: قوليلنا سر عن والدك محدش يعرفه..لترد الأخيرة قائلة : و"أسما": بياكل السمك والرز بإيديه".

انفصال أسما شريف منير ومحمود حجازي

يذكر أن أسما شريف منيرأعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقالت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة".

وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان في بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ انستجرام: "صدمات كتير في حياتي الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".