حنين وذكريات آخر لقاء.. شاهد كلمات مؤثرة من أبناء شهداء الشرطة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن أبناء شهداء الشرطة ، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 70 .

وتناول الفيلم التسجيلي بعض الأسئلة الطريفة عن سماتهم الشخصية ، وحبهم لوطنهم ، وما يحلمون به في المستقبل .

وفي سؤال لهم " أنتم فاكرين بابا ؟ " ، كانت الإجابات تخرج من أفواه الأطفال يتخللها الحزن ، وكانت الاجابة الثابتة " مشفتش بابا بس كان نفس أشوفه " .

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 70.

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.