السيسي: تأثيرات جائحة كورونا كانت في أضيق الحدود ولله الحمد

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية للأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة وباء كورونا للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال فاعلية عيد الشرطة الـ 70، قائلا:"مش ممكن أنسى كل التحية والشكر لله سبحانه وتعالى.. وهو من له الفضل الكبير علينا.. لأن تأثيرات كورونا كانت فى أضيق الحدود.. فلك الشكر والحمد يارب".

ووجه الرئيس السيسي التحية لكل شعب مصر العظيم بمناسبة ثورة الخامس والعشرين من يناير التى عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم.