قصر الإليزيه: مقتل جندي في هجوم على معسكر فرنسي في مالي

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأحد، مقتل جندي فرنسي جراء هجوم على أحد المعسكرات شمال مالي، أمس السبت.

ووفقا لـ "فرانس 24"، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان، اليوم الأحد ، إن جنديا فرنسيا قتل في هجوم على معسكر برخان العسكري في جاو بشمال مالي.

أشاد مكتب ماكرون بالعميد ألكسندر مارتن من فوج المدفعية 54 في هييير الذي قتل في هجوم بقذائف المورتر في شمال مالي يوم السبت.

وجاء في بيان قصر الإليزيه أن وفاته "تؤكد عزم فرنسا على مواصلة الحرب ضد الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها".

ويتمركز أكثر من 4000 جندي فرنسي في منطقة الساحل بغرب إفريقيا كجزء من عملية برخان لمكافحة الإرهاب، معظمهم في مالي.

وأنفقت فرنسا، التي نشرت قواتها لأول مرة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا قبل تسع سنوات لمحاربة تمرد جهادي، حوالي 880 مليون يورو سنويا في مهمة كلفت 53 جنديا فرنسيا حياتهم.

وبدأت باريس في تقليص وجودها في مالي، على أمل خفض القوة إلى النصف بحلول صيف 2023، وطلبت من حلفائها في الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من الدعم. وهي الآن تفكر في خروج مبكر وسط تدهور سريع في العلاقات مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد في أغسطس 2020.

وتشعر فرنسا بالغضب إزاء رفض المجلس العسكري تنظيم انتخابات مخططة لتشكيل حكومة مدنية، وهي الخطوة التي أدت إلى فرض عقوبات من قبل مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس).

كما أدانت باريس مزاعم عن قيام مالي بتجنيد مجموعة مرتزقة فاغنر يعتقد أنهم مقربون من القيادة الروسية.