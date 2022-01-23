بصورة مشتركة.. محمد أبو جبل يحتفل بعيد ميلاد رمضان صبحى

حرص محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك، علي تهنئة رمضان صبحى نجم بيراميدز، بعيد ميلاده الـ25 حيث أنه من مواليد 23 يناير 1997.



ونشر حارس مرمي منتخب مصر صورته برفقة رمضان صبحى عبر صفحته الرسمية علي انستجرام وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد".



ويحتفل صانع ألعاب فريق بيراميدز ومنتخب مصر اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ25، لاسيما أنه من مواليد 23 يناير 1997، حيث نشأ رمضان صبحي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وفرض موهبته على الجميع في القطاع ليتم تصعيده للفريق الأول وعمره لم يتجاوز السابعة عشرة.



وعلي جانب اخر يلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار في السادسة من مساء الأربعاء المقبل في دور الـ 16 لبطولة كأس الامم الافريقية.