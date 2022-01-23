منى عبد الوهاب: تحية لفريق أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز

أشادت الإعلامية منى عبد الوهاب عبر صفحتها بموقع فيس بوك بفيلم “أصحاب ولا أعز”، وقالت: أصحاب ولا أعز فيلم لطيف جدا و معمول حلو، فكرة ال adaptation مش عيب ولو تكررت مليون مرة على نفس العمل معناه انه ناجح و في الأصل مكتوب كويس، مبروك لكل صُنّاع الفيلم.





وأضافت منى عبد الوهاب عبر تعليق: قصص القرآن الكريم تسرد لنا الزنا والشذوذ والفتنة وغدر الإخوة و القتل والكفر وهي تحمل في طياتها العظة، فهل القرآن الكريم منافي لقيم الأسرة المصرية!

ازداد البحث في الساعات الأخيرة عن الفيلم الإيطالي Perfect Strangers، و تصدر محركات البحث للموضوعات الأكثر بحثاً على مستوى مصر عبر الموقع العالمي جوجل، وذلك بعد طرح النسخة العربية “أصحاب ولا أعز ”عبر منصة نتفليكس.



وحقق الفيلم الايطالى"Perfect Strangers" نجاحا كبيرا ورقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، والتي كان اخرهم النسخة العربية بطولة الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي ، ومنى زكي، والفنان إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، وعادل كرم، وفؤاد يمين.



قالت مصادر خاصة بالمصنفات الفنية -ردا على الجدل المثار بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز” : إن الفيلم لبناني بالكامل ولا علاقه له بمصر بأي شكل من الأشكال ".



وأضافت :" فيلم أصحاب ولا أعز من إنتاج نتفليكس وهى منصة دولية، وقد لا يطلبوا عرضه في مصر، وإذا تم طلب ذلك يعرض الفيلم على الرقابة ويخضع لشروطها".



وتصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.