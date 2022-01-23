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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ورم في اللثة يكشف عن أطول أسنان في العالم.. ما القصة؟

صدى البلد

تسببت معاناة شاب هندي عشريني من ورم في اللثة والصداع المزمن، في قيادته بالصدفة للدخول إلى موسوعة جينيس بعد أن عثر الطبيب عند توقيع الكشف عليه على أطول أسنان في العالم داخل فمه.

وبحسب ما ورد في موقع "united" فإن طالبا شابا بالغ من العمر 20 عاما قام بزيارة لأحد اطباء الأسنان الذي يدعى سوراب سريفاستافا، والذي اكتشف أن الشاب يحمل في جسده ما يؤهله لدخول موسوعة جينيس . 

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وقال الشاب الذي يدعى باوان هندي الجنسية، إنه تعرض لألم شديد للغاية منذ أيام و تورم للثة و و بثور في الفم و ألم في العين .

وقام الطبيب بفحص فم الشاب للوصول إلى السبب في التورم الشديد الذي ظهر عليه في فكه العلوي، و اكتشف أنه يملك أطول أسنان بشرية في العالم بعد أن قام بإزالة سنتين من فم باوان.

جدير بالذكر أن الأسنان التي استخرجها الطبيب من فم الشاب بلغ طولها 3.9 سم، وبذلك يكون باوان تجاوز الرقم القياسي لموسوعة جينيس لأكبر سنة بشرية في عام 2018 . 

شاب شاب هندى ورم لثة صداع موسوعة جينيس طبيب أسنان أطول أسنان في العالم

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