طارق الخولي: أحداث 25 يناير تسببت في حدوث انفصال بين جيلين

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بعد كل هذه السنوات منذ أحداث 25 يناير 2011، كل عام أمرُّ بحالة من التأمل، ويزداد المشهد وضوحًا وقدرة على التحليل وتداعيات الأحداث، مشيرًا إلى أن أحداث 25 يناير تسببت في حدوث انفصال بين جيلين بالكامل، قائلًا: "جيل يحكم كان كبير في السن والبقاء في الحكم لفترات طويلة من رأس الحكم للوزراء، وانفصل هذا الجيل عن جيل جديد ظهر مع الفيس بوك وأصبح يتطلع لمستقبل وأفكار ورؤى مختلفة".



وأضاف طارق الخولي، حواره لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، أنه يمكن ربط أحداث 25 يناير بما حدث في الغزو الأمريكي للعراق وظهور مصطلحات الشرق الأوسط الجديد والكبير وكل هذه الأمور، موضحًا أن هناك أطرافا خارجية طوال الوقت مستهدفة لهذه المنطقة والأوطان، "فأمريكا غزت العراق بشعار الديمقراطية وخربته وتركته يعاني هذه الأمور".



وتابع، أن القوى والدول الإقليمية رأت أن فاتورة التدخل المباشر في الدول أعلى بكثير وأكثر ثمنًا من قدرة العمل على تقليب الشعوب من الداخل على بعضها البعض، قائلًا: "الأساس في الأمر هو الوحدة".