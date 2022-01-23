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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 14 سنة زواج.. رجل يسحل زوجته بالشاكوش ويرميها بالرصاص وينتحر

الزوجة وضحيته
الزوجة وضحيته

أقدم زوج على قتل زوجته بوحشية مستخدماً مطرقة ثقيلة وذلك قبل أن يطلق النار عليها،و ينتحر قفزاً من أحد الجسور.

 

كشفت الشرطة البرازيلية أن هارولدو دا سيلفا أموريم ، 41 عاما ، قتل زوجته برونو أروجو دي سوزا ، 31 عاما ، انتقاما لانفصالها عنه.

القاتل وزوجته

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، وقع الحادث المروع في حي ريو دو أورو في مدينة ساو جونكالو في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.


تشير التقارير إلى أن الزوج قفز من جسر ريو نيتيروي ، الذي يعبر خليج جوانابارا ، ويربط بين مدينتي ريو دي جانيرو ونيتيروي المجاورتين، بعد أن أقدم على قتل زوجته.

 

فيما تم نقل الزوج  البالغ من العمر 41 عامًا إلى مستشفى في ريو دي جانيرو ولكن بسبب خطورة حالته ، توفي بالمستشفى.


كانت الزوجة الضحية  قد أنهت علاقتها التي استمرت 14 عامًا قبل أربعة أشهر مع زوجها وعادت إلى منزل عائلتها في المنطقة الريفية بالقرب من مدينة ماريكا.

الضحية

وبحسب ما ورد كانت خائفة من زوجها السابق بسبب تهديداته المستمرة وحتى أنها حذفت جميع حساباتها على وسائل التواصل الإجتماعي حتى لا يتعرض لها.

 

وبحسب ما ورد تركت الضحية زوجها لأنه كان يعتدي عليها باستمرار بل هددها بالسكين في إحدى المرات.

زوج شاكوش الرصاص يزهق مطرقة ينتحر

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بعد 14 سنة زواج.. رجل يسحل زوجته بالشاكوش ويرميها بالرصاص وينتحر

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