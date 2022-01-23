الشبراوي: أبناء الشرطة قدموا تضحيات تاريخية لاستقرار الوطن

هنأ النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، عضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، الشرطة وأفرادها بمناسبة عيد الشرطة ال70، موجها التحية والتقدير للعيون الساهرة داخل المنظومة الأمنية المصرية الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على أمن واستقرار مصر وشعبها العظيم.



وأشاد أبو العلا في بيان له، بجهود ابطال وبواسل الشرطة المصرية والنجاحات الكبيرة التى حقوقها فى مواجهة جميع أنواع الجرائم بصفة عامة وفى مواجهة الارهاب والارهابيين بصفة خاصة بجميع الأراضي المصرية.



وأشار إلى أن الحالة الأمنية التي نعيشها الآن، تأتي بفضل جهود أبناء الشرطة البواسل والابطال داخل جهاز الشرطة المصرى الوطنى الذين لا يترددون لحظة فى تقديم ارواحهم فداء لمصر وشعبها، متوجهاً بتحية إجلال إلى أرواح الشهداء، داعياً الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.



وأكد النائب، أن مجهودات الشرطة في المجالات المختلفة لا تأتي إلا من الانتماء والجينات المتأصلة في المصريين، منوهًا بأن مصر تعرضت لمجموعة من التحديات غير العادية وغير المسبوقة خلال الـ7 سنوات الماضية.



وذكر عضو إسكان النواب، أن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد كان من أولويات القيادة السياسية، مشيدًا بما قدمته الشرطة من تضحيات غير عادية تمكنت من خلالها تحقيق نجاح باهر وملموس على أرض الواقع.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفالية وزارة الداخلية، بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية، وذلك من مقر أكاديمية الشرطة، بحضور وزير الداخلية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية.