عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشبراوي: أبناء الشرطة قدموا تضحيات تاريخية لاستقرار الوطن

النائب أشرف الشبراوي
النائب أشرف الشبراوي

هنأ النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، عضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، الشرطة وأفرادها بمناسبة عيد الشرطة ال70، موجها التحية والتقدير للعيون الساهرة داخل المنظومة الأمنية المصرية الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على أمن واستقرار مصر وشعبها العظيم. 
 

وأشاد أبو العلا في بيان له، بجهود ابطال وبواسل الشرطة المصرية والنجاحات الكبيرة التى حقوقها فى مواجهة جميع أنواع الجرائم بصفة عامة وفى مواجهة الارهاب والارهابيين بصفة خاصة بجميع الأراضي المصرية.
 

وأشار إلى أن الحالة الأمنية التي نعيشها الآن، تأتي بفضل جهود أبناء الشرطة البواسل والابطال داخل جهاز الشرطة المصرى الوطنى الذين لا يترددون لحظة فى تقديم ارواحهم فداء لمصر وشعبها، متوجهاً بتحية إجلال إلى أرواح الشهداء، داعياً الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. 
 

وأكد النائب، أن مجهودات الشرطة في المجالات المختلفة لا تأتي إلا من الانتماء والجينات المتأصلة في المصريين، منوهًا بأن مصر تعرضت لمجموعة من التحديات غير العادية وغير المسبوقة خلال الـ7 سنوات الماضية.
 

وذكر عضو إسكان النواب، أن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد كان من أولويات القيادة السياسية، مشيدًا بما قدمته الشرطة من تضحيات غير عادية تمكنت من خلالها تحقيق نجاح باهر وملموس على أرض الواقع.
 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفالية وزارة الداخلية، بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية، وذلك من مقر أكاديمية الشرطة، بحضور وزير الداخلية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية.

الشرطة مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الإرهاب وزير الداخلية

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: فلورونا متحور من أوميكرون وليس مثيرا للقلق

تونس تهزم نيجيريا بهدف المساكنى وتواجه بوركينا فاسو

تسمم غذائي.. مصرع وإصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة فى البحيرة

ياسر رزق: 25 يناير ثورة حقيقية رغم وجود مؤامرة

خلاص هرتاح.. أرملة الشهيد عبدالرحمن عادل تروي اللحظات الأخيرة في حياته.. فيديو

رسميا.. التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفى فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون.. اتحاد الكرة: بعثة مصر آمنة

بعد 14 سنة زواجا.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر من أعلى جسر

خاص.. رئيس بعثة منتخب مصر ينفي شائعة إصابات بسبب انفجارات ياوندي بالكاميرون

بدء تسجيل استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا .. الثلاثاء

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

متهم في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة يعترف: أيوه أنا توسطت

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعلن تواجد 6 عينات إيجابية في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

شاهد.. الصور الأولى لأبطال مسلسل ولهان في كواليس تصوير أدوارهم

فيديو

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ