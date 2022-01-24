كاديلاك تخطط لإطلاق إسكاليد 2023 في هذا الموعد .. صور

تواصل شركة كاديلاك من تألقها داخل الاسواق العالمية للسيارات، عبر نخبة متنوعة وعالية الاداء من اصداراتها القوية، ومنها النسخة الشهيرة اسكاليد موديل 2023 الجديدة، والتي سوف تقدم الكثير من المعلومات الخاصة بها خلال هذا العام تحديدًا بالربيع القادم.

كاديلاك إسكاليد

كاديلاك تخطط لاطلاق إسكاليد 2023 وتوقعات بشأن محرك السيارة

من المتوقع أن تحصل السيارة كاديلاك إسكاليد 2023 على محرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 6200 سي سي بقدرات فائقة الشحن، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 668 حصانا، و 893 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع توقعات اخرى بزيادة تلك النسبة إلى 248 حصانا، و 270 نيوتن/متر من عزم الدوران.

كاديلاك إسكاليد

كما تشير التوقعات بحصول السيارة على نظام معلومات ترفيهي مقاس 16.9 بوصة، و شاشة OLED منحنية، مع عجلة قيادة باشارة فئة V المغلفة بالجلد، إلى جانب حزمة متوقعة من برامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق، وعناصر الرفاهية ايضا.

كاديلاك إسكاليد

بينما دعمت السيارة بشبكة امامية عملاقة ومتعددة الفتحات الهوائية، باللون الاسود، مع مصابيح حادة المظهر، ومصابيح ضباب طولية التكوين على جانبي الصادم الأمامي، بالاضافة إلى اشارات ضوئية جانبية، وعتبات بازرة، ومصد خلفي بازر مع منظومة عادم مزدوجة الاداء.

كاديلاك إسكاليد

كما حصلت السيارة على سبويلر رياضي مدبب مدعوم باشارة STOP، ومصابيح خلفية طولية، مع جنوط رياضية متعددة الاضلاع، مدعومة بعلبة مكابح يمكن رؤيتها، بالاضافة إلى اقطاب نحيفة المظهر تقع على جانبي السقف، مع مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية.