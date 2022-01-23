أول تعليق من منى زكي على أزمة فيلم "صحاب ولا أعز"

نشرت الفنانة منى زكي صورة بها عدة نصائح، عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وجاء في هذا المنشور 6 نصائح يفعلها الأشخاص الأقوياء ذهنيًا، وهي كالتالي:

1- تخطي الأمور، وعدم إضاعة الوقت في الشعور بالأسف على الحال.

2- تقبل التغيير والترحيب بالتحديات.

3- الحفاظ على السعادة، عدم إضاعة الطاقة في أمور لا يمكن التحكم بها.

4- التحلي بالطيبة والحياد وعدم الخوف من التعبير عن الرأي.

5- خوض المخاطرات المحسوبة، الاحتفال بنجاح الآخرين، وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح.

وعلقت مني زكي علي تلك النصائح، كاتبة: “ملاحظة لنفسي”.

منى زكي تتصدر تريند جوجل

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم منى زكي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، للتعليق علي أداء مني زكي في فيلم “أصحاب ولا أعز".

وتصدر هاشتاج #مني_زكي قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي أداء مني زكي في فيلم أصحاب ولا أعز بين المؤيد والمعارض.

وتصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها.

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والإمارات ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة ناديم لبكي.