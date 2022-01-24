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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد الشرطة

رئيس الجامعه
رئيس الجامعه

بعث  الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد  برقية تهنئة  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بمناسبة الإحتفال بعيد  الشرطة المصرية ورجالها البواسل وذكرى ثورة ٢٥ يناير.
هذا نصها :  يطيب لى والأسرة جامعة الوادى الجديد  أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ال70 وبالذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير  داعيا المولى عز وجل لفخامتكم بموفور الصحة والعافية و لمصرنا الغالية بدوام الاستقرار والتقدم فى ظل قيادتكم الرشيدة.

وأشاد رئيس جامعة الوادى الجديد بدور الشرطة المصرية و عطاء رجالها الذى لاينضب في محاربة الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن و أشاد بتضحياتهم العظيمة من أجل سلامة مصر و المصريين.

وأكد  أن مصر لن تنسى أبدا شهداءها الأبرار من رجال الشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الذكية فداء للوطن.

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وقال طنطاوى  أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين ويعد ملحمة تاريخية تجسدت فيها تضحيات و بطولات رجال الشرطة البواسل.

كما وجه سيادته التهنئة لرجال الشرطة  عيون مصر الساهرة  داعيا المولى عز وجل أن يحفظهم .
ويوفقهم فى تحقيق الأمن والاستقرار.
حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

دكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد

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