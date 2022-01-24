رضا عبد العال عن "موسيماني": مفيش حد يقدر يلوي دراع الأهلي..وأيامه معدودة

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه لا أحد يستطيع لي ذراع القلعة الحمراء بعد تهديد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعدم تجديد عقده.

وقال عبد العال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "هناك عدم اقتناع داخل الأهلي بالمدير الفني الجنوب أفريقي ولا يوجد رغبة فى تجديد عقده والدليل فوزه على الزمالك بخماسية ورغم ذلك لم يجدد".

وأضاف: "موسيماني أصبحت أيامه معدودة داخل الأهلي بعد تصريحاته فى وسائل الإعلام، والأهلي هو من صنع اسم المدير الفني وهو لم يقدم أي شييء".

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق والذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.



وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة، وأبرز الإيجابيات التي تحققت حتى الآن في مباريات كأس الرابطة، والمكاسب الفنية من مباراة المقاولون العرب أمس.



واستأنف الاهلي تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.



وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة.