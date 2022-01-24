الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى روسيا

أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، تحذيرات إلى مواطنيها من السفر إلى روسيا، وذلك مع اشتعال الأوضاع على الحدود مع أوكرانيا.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الإثنين، عن بحث الرئيس جو بايدن نشر عدة آلاف من القوات الأمريكية، وكذلك السفن الحربية والطائرات، في دول البلطيق وأوروبا الشرقية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسئولين أمريكيين، إن بايدن بحث نشر ما بين ألف و٥ آلاف جندي في أوروبا الشرقية من بين خيارات اخرى خلال اجتماع مجلس الامن القومي السبت الماضي في منتجع كامب ديفيد مع احتمال زيادة هذا العدد الى عشرة أضعاف إذا تدهورت الأمور.

وأضافت أن بايدن سيتخذ موقفه من نشر قوات أمريكية في أوروبا الشرقية هذا الأسبوع.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، السماح بالخروج الطوعي لموظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف وخروج عائلاتهم، وذلك مع وجود احتمالية لغزو روسي.

ورفعت الخارجية الأمريكية درجة التحذير من السفر إلى أوكرانيا إلى المرحلة الرابعة "لا تسافر".

وكشفت الخارجية الأمريكية عن وجود تقارير تفيد باستعداد روسيا لعمل عسكري كبير ضد أوكرانيا.

وكانت دعت إسرائيل، أمس الأحد، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا، على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الخارجية الإسرائيلية، إنه بسبب التوترات الأمنية بين روسيا وأوكرانيا، ومع تزايد المخاوف من اجتياح عسكري روسي، أصدرت الخارجية تحذيرا للجمهور تطالبهم بتجنب السفر إلى أوكرانيا خاصة المقاطعات الشرقية لوجانسك ودونيتسك.

وأضافت وزارة الخارجية وبالنسبة للإسرائيليين المتواجدين حاليًا في أوكرانيا.. توصي الخارجية بزيادة اليقظة ومراعاة سلامتهم الشخصية.

وخلال الأيام الماضية، أعربت أوكرانيا ودول غربية عدة، عن قلقها إزاء تكثيف الأعمال العدوانية من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.